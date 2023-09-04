الثلاثاء 05 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

لماذا لن يحضر الرئيس الصيني قمة العشرين؟

أمريكا والصين
أميركا والصين
الولايات المتحدة - فيما أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن خيبة أمله لإعلان غياب نظيره الصيني شي جين بينغ عن قمة مجموعة العشرين المزمعة في الهند المقرر في العاشر من الشهر الحالي، أعلنت الولايات المتحدة أنها بدأت التحقيق بحوالي 100 عملية تجسس صينية محتملة على أراضيها.اضافة اعلان
فقد ذكر مسؤولون أميركيين أن مواطنين صينيين يظهرون أحيانا كسياح تسللوا إلى قواعد عسكرية ومواقع حساسة في الولايات المتحدة نحو 100 مرة خلال الأعوام القليلة الماضية. ووصف المسؤولون تلك الوقائع بأنها تهديدات بعملية تجسس محتملة.
وذكرت وسائل اعلام أميركية أن البنتاغون ومكتب التحقيقات الفدرالي وأجهزة أخرى أجروا مراجعة العام الماضي لحصر تلك الوقائع التي شملت محاولات لاقتحام بوابات قواعد تابعة للجيش الأميركي من دون تصريح.
وقال تقرير حول وقائع التسلل تنوعت بين محاولة مواطنين صينيين عبور نطاق صواريخ أميركي في نيومكسيكو إلى سباحة غواصين في مياه موحلة قرب موقع لإطلاق الصواريخ تابع للحكومة الأميركية في فلوريدا.
وبين التقرير نقلا عن مسؤولين مطلعين أن تلك الوقائع التي حدثت في مناطق ريفية تقل فيها السياحة وشملت مواطنين صينيين تعرضوا لضغوط للقيام بهذه المهمة وإبلاغ الحكومة الصينية، وفق المصدر نفسه.
ولم ترد وزارة الدفاع الأميركية ولا وزارة الأمن الداخلي على طلب للتعقيب على تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال حول الموضوع، كما لم يصدر تعقيب أيضا من بكين على اتهامات المسؤولين الأميركيين.
وتصاعدت اتهامات واشنطن لبكين بالتجسس بعدما رصدت منطادا صينيا عبر الولايات المتحدة من الغرب إلى الشرق، وحلق فوق منشآت عسكرية إستراتيجية قبل أن يسقطه الجيش الأميركي في الرابع من شباط (فبراير) الماضي.
وفي حين أكدت واشنطن أن المنطاد هدفه التجسس، قالت الخارجية الصينية إن الصين دولة مسؤولة وتلتزم بالقوانين الدولية، وليست لديها النية لانتهاك أراضي أي دولة أو مجالها الجوي.
وهناك الكثير من القضايا الخلافية بين الولايات المتّحدة والصين، من التجارة إلى تايوان مرورا ببحر الصين الجنوبي.
ومن بين الخلافات الثنائية الرئيسية، القيود التجارية التي فرضتها واشنطن على تصدير بعض المنتجات الأميركية إلى الصين، وخصوصا المنتجات المتصلة بالتكنولوجيا المتطورة.- (وكالات)
64f4c9be4236044013557f4a

زلزال بقوة 5 درجات يضرب أذربيجان 03 أيلول 2023

64f4989c423604468130d402

العراقي سلوان يحرق المصحف مجددا 03 أيلول 2023

نتنياهو

رسمياً.. "إسرائيل" تعتزم بناء سياج حدودي مع الأردن 03 أيلول 2023

170 جريحا بصدامات بين إريتريين ورجال الشرطة في تل أبيب-(وكالات)

170 جريحا بصدامات بين إريتريين ورجال الشرطة في تل أبيب 02 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1693841536135270500

عدوان جديد على جنين.. والمقاومة تتصدى

منذ16 ساعة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين بلقائه مع أردوغان يجدد شروط روسيا لإعادة اتفاق تصدير الحبوب؟

منذ16 ساعة
علم إيران

الربط السككي بين العراق وإيران من المستفيد؟

منذ16 ساعة
imgid429208

وقف تصدير البضائع من قطاع غزة بقرار من جيش الاحتلال

منذ17 ساعة
Doc-P-466795-638294381225805632

فيضانات واسعة تجتاح اسبانيا

منذ17 ساعة
1693756413523557400

"مقاومة الجدار": 851 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه الشهر الماضي

03 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هل الحكومة باقية؟

ماهر أبو طير |اليوم

رسائل إباحية متكررة لمواقع!

محمود الخطاطبة |اليوم

محاولة لتفسير الانهيار العربي العام

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

نحو ضبط إنفاقي حقيقي

سلامة الدرعاوي |اليوم

السيرة الذاتية للمرشح الذي سأختار!

نضال المجالي |اليوم

دورة استثنائية ساخنة

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات | منذ16 ساعة
Untitled-1

من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

ترجمات | منذ16 ساعة
ليبيا

صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

ترجمات | منذ16 ساعة
1693735108952623600

مستقبل هيمنة الدولار‏

ترجمات |03 أيلول 2023
1693735056502617700

ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

ترجمات |03 أيلول 2023
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات |02 أيلول 2023
 