لماذا لن يحضر الرئيس الصيني قمة العشرين؟

اضافة اعلان

الولايات المتحدة - فيما أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن خيبة أمله لإعلان غياب نظيره الصيني شي جين بينغ عن قمة مجموعة العشرين المزمعة في الهند المقرر في العاشر من الشهر الحالي، أعلنت الولايات المتحدة أنها بدأت التحقيق بحوالي 100 عملية تجسس صينية محتملة على أراضيها.فقد ذكر مسؤولون أميركيين أن مواطنين صينيين يظهرون أحيانا كسياح تسللوا إلى قواعد عسكرية ومواقع حساسة في الولايات المتحدة نحو 100 مرة خلال الأعوام القليلة الماضية. ووصف المسؤولون تلك الوقائع بأنها تهديدات بعملية تجسس محتملة.وذكرت وسائل اعلام أميركية أن البنتاغون ومكتب التحقيقات الفدرالي وأجهزة أخرى أجروا مراجعة العام الماضي لحصر تلك الوقائع التي شملت محاولات لاقتحام بوابات قواعد تابعة للجيش الأميركي من دون تصريح.وقال تقرير حول وقائع التسلل تنوعت بين محاولة مواطنين صينيين عبور نطاق صواريخ أميركي في نيومكسيكو إلى سباحة غواصين في مياه موحلة قرب موقع لإطلاق الصواريخ تابع للحكومة الأميركية في فلوريدا.وبين التقرير نقلا عن مسؤولين مطلعين أن تلك الوقائع التي حدثت في مناطق ريفية تقل فيها السياحة وشملت مواطنين صينيين تعرضوا لضغوط للقيام بهذه المهمة وإبلاغ الحكومة الصينية، وفق المصدر نفسه.ولم ترد وزارة الدفاع الأميركية ولا وزارة الأمن الداخلي على طلب للتعقيب على تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال حول الموضوع، كما لم يصدر تعقيب أيضا من بكين على اتهامات المسؤولين الأميركيين.وتصاعدت اتهامات واشنطن لبكين بالتجسس بعدما رصدت منطادا صينيا عبر الولايات المتحدة من الغرب إلى الشرق، وحلق فوق منشآت عسكرية إستراتيجية قبل أن يسقطه الجيش الأميركي في الرابع من شباط (فبراير) الماضي.وفي حين أكدت واشنطن أن المنطاد هدفه التجسس، قالت الخارجية الصينية إن الصين دولة مسؤولة وتلتزم بالقوانين الدولية، وليست لديها النية لانتهاك أراضي أي دولة أو مجالها الجوي.وهناك الكثير من القضايا الخلافية بين الولايات المتّحدة والصين، من التجارة إلى تايوان مرورا ببحر الصين الجنوبي.ومن بين الخلافات الثنائية الرئيسية، القيود التجارية التي فرضتها واشنطن على تصدير بعض المنتجات الأميركية إلى الصين، وخصوصا المنتجات المتصلة بالتكنولوجيا المتطورة.- (وكالات)