لماذا يتعذر عقد صفقة واحدة وشاملة بين حماس والاحتلال؟

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رام الله - يثير اتفاق "الهدنة الإنسانية" وقبول الفصائل الفلسطينية والاحتلال بتجزئة تبادل الأسرى الأطفال والنساء لدى الجانبين تساؤلات عن فرص عقد صفقة واحدة وشاملة يفرج فيها عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل جميع المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.ووفق مختصين، فإن عقد صفقة واحدة شاملة أمر غير قابل للتنفيذ، وتحدثوا عن "عقد" ستواجه المتفاوضين عند الشروع في مفاوضات جدية للإفراج عن نحو 7 آلاف أسير فلسطيني مقابل نحو 250 جنديا أسيرا في غزة.ومن تلك العقد أن حكومة الاحتلال رفعت سقف أهداف الحرب بما لا تستطيع تحقيقه، وحاجة غزة للإعمار بعد الدمار الهائل نتيجة القصف، ووجود مفقودين، إضافة إلى الملفات المعتادة من حصار لغزة واعتداءات على الأقصى وانتهاكات بالضفة، مما يجعل الجميع أمام مهام تفاوضية شاقة.بدوره، يستبعد أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور نعمان عمرو عقد صفقة يتم بموجبها الإفراج دفعة واحدة عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل الجنود المأسورين في غزة.ورجح عمرو أن أي إفراجات ستتم على مراحل، موضحا أن البداية كانت بـ"الصفقة الإنسانية" لتبادل النساء وأطفال من الجانبين "في محاولة لبناء الثقة لاستكمال العملية التفاوضية، وإعطاء حكومة الاحتلال فرصة للنزول عن الشجرة وإعادة حساباتها بعيدا عن الأهداف الخيالية التي لا يمكن تطبيقها، وعلى رأسها هزيمة حماس وإعادة الجنود بعملية برية".وأشار إلى تحولات إقليمية وضغوط داخلية وخارجية على الاحتلال "قد تقود إلى صفقة واسعة، أحد بنودها الكل مقابل الكل".وأضاف عمرو أن هناك مستجدات سياسية لا يمكن الفصل بينها وبين أي صفقة قادمة "فقد عادت إلى الواجهة القضية الفلسطينية، ووحدة الأراضي، ورفع الحصار، وفتح المسار السياسي".ووفق المحلل السياسي، فإن "تبييض السجون ليس الوحيد المطروح على الطاولة، إنما ملفات سياسية وقضايا تفصيلية قد تأخذ وقتا".ولفت إلى ملفات معقدة في المفاوضات، مبينا أن إعلان كتائب عز الدين القسام عن مفقودين من المحتجزين لديها "قد لا تجد لهم أثرا" نتيجة القصف هو ما دفع إلى التعجيل في "الصفقة الإنسانية" نتيجة ضغوط ذويهم.وفي الخلاصة لا يتوقع عمرو مفاوضات تمتد لسنوات "كلما اشتد عنف الاحتلال اقتربت نهايته، كما أن جنوده المأسورين يشكلون ملفا ضاغطا، وفي الوقت ذاته الطرف الفلسطيني معني بتبييض السجون".-(وكالات)