لماذا يرفض "نتنياهو" حل الدولتين كمخرج من ورطته في غزة؟

نادية سعد الدين

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عمان- يرفض رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، بشدة فكرة "حل الدولتين" الذي يقود لدولة فلسطينية مستقلة، رغم أنها قد تُمثل "حبل نجاته" من ورطته الكبيرة في قطاع غزة، وأداة وازنة لإنقاذ مستقبله السياسي المتهاوي، ولربما أيضاً تنقلب الحقائق لناحية تصويره "كرجل سلام"، وليس "نزافة" يعيش على استباحة الدم الفلسطيني.ويبدو أن الإجماع الدولي حول "حل الدولتين"، والتأييد الآخذ بالتنامي مؤخراً لإقامة الدولة الفلسطينية، قد لا يجدي نفعاً لجهة تشكيل جبهة ضغط على الكيان المُحتل لجهة الرضوخ للرغبة الدولية، وسط استمرار آلة الإبادة الصهيونية في دك غزة وحصد آرواح المدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال، والذين ارتفع عددهم لزهاء 26 ألف شهيد ونحو 62 ألف جريح، وتدمير الحياة بالقطاع.ولا يعد "نتنياهو"، الخارج من رحم الصهيونية المتطرفة، منفرداً في نظرته المناهضة للدولة الفلسطينية، إذ يتقاطر حوله تيار يميني متشدد بات يشكل التوجه الغالب داخل الكيان المُحتل، والذي يجمع، إلى جانب التيارين اليساري والديني القومي، على رفض الانسحاب لحدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وتقسيم القدس، وإزالة المستوطنات، وعودة اللاجئين، ولكنه يطالب بنفس الوقت برحيل رئيس الوزراء الصهيوني الذي تسبب في إخفاقات متتالية نتيجة فشله في عدوانه على غزة.إذ يتعارض مفهوم السلام مع الركائز الأيديولوجية للكيان الصهيوني القائمة على العنصرية والتوسع والاستيطان، وسط بحث دائم عن أمن وحماية مفقودين في ظل الوجود الفلسطيني وتصاعد المقاومة في الأراضي المحتلة.وبالنسبة للرؤية الصهيونية؛ فإن العملية السلمية من شأنها أن تُعيد إحياء مقولات "ما بعد الصهيونية" بسبب المأزق الصهيوني ودور الفكرة الصهيونية في قيادة الدولة، وسبل التعامل مع حقيقة وجود شعب فلسطيني يعيش معه على نفس الأرض، في ظل عجز الفكر الصهيوني عن إيجاد حل لأشكال العلاقة بالسكان الفلسطينيين في المناطق المحتلة، وعن حل معضلة هوية الدولة.ولن تنجو من المساءلة "رزمة" المزاعم الصهيونية، مثل "إسرائيل الكبرى" أو "أرض الميعاد"، التي تشكل أسس الدعاوى الصهيونية التاريخية والدينية والأيديولوجية التي تنظر للضفة الغربية والقطاع بصفتهما جزءاً من "أرض إسرائيل التاريخية"، في ظل وجود تيار يميني متطرف يتغذى من تلك المقولات ويستمد دوره الفاعل من الإبقاء عليها.وليس الكيان الصهيوني مستعداً لتبديل طبيعته وخطابه الأيديولوجي على الرغم من محاولاته للتكيف مع المتغيرات الدولية والإقليمية، فهو يبحث عن صيغة (ما) تمكنه من تحقيق السيطرة والأمن دون أن تؤدي إلى اهتزاز الداخل الصهيوني وفقدان مصداقية المشروع الصهيوني، سواء للمستوطنين أو للمركز الإمبريالي الذي تتبع له، وهو أحد أهم التناقضات التي تكتنف مسيرة التسوية السلمية.وتدرك القوى السياسية الصهيونية المعارضة للسلام مسألة التناقض القائم بين الصهيونية بفكرها التقليدي، والسلام والتعايش، مثلما تعي العلاقة الطردية بين تقدم السلام وتحلل الفكر الصهيوني التقليدي، مما يفسر سبب معارضة قوى التطرف الصهيونية للسلام، باعتبار الأخير يُعد احتضاراً للفكر الصهيوني التقليدي ونهاية له كثقافة عفى عليها الزمن.إن تواتر الرفض الصهيوني لتقسيم القدس ووقف الاستيطان وحق العودة، مصحوباً بسياسة العدوان والقوة ضد الفلسطينيين، التي وظفتها الصهيونية منذ بداياتها من أجل تحقيق طموحاتها الاستعمارية، وكانت سبباً في إشعال المقاومة الفلسطينية، من شأنه الإبقاء على المقاومة المناهضة للاحتلال وتقويض أي تحرك نحو التوصل إلى اتفاق سلمي.وما تزال الفجوة كبيرة بين شروط الحد الأدنى للتسوية المقبولة عربياً على الصعيد الرسمي، والتسوية كما تريدها سلطات الاحتلال أو كما تتصور أنها قادرة على فرضها.ورغم كل المبادرات والطروحات، التي قدمتها السلطة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الصراع لم ينته، فما زال جوهره قائماً دون حل، وما يزال يدور حول الحقوق العربية المشروعة في الأراضي العربية المحتلة وأسس السلام العادل والشامل والدائم ومفهوم الأمن المتبادل.بينما ظلت سلطات الاحتلال تمارس استراتيجيتها التي تضع الأمن قبل السلام، وما تزال مواقف القوى السياسية اليمينية في الكيان الصهيوني، بخاصة الليكود، والأحزاب الدينية، مناهضة للسلام، مستندة إلى مفاهيم القوة العسكرية التي يجب على الاحتلال امتلاك أسبابها والتفوق فيها، وزيادة مساحة الأراضي التي تسيطر عليها أو تحتلها في فلسطين من أجل زيادة عمقها الجغرافي الضيق.وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي الكثيف ضد قطاع غزة، مما أدى لارتقاء أكثر من 165 شهيداًو 280 جريحاً خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة عدوانه إلى 24927 شهيدا و 62388 اصابة منذ السابع من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.ولم تسلم أنحاء القطاع من غارات الاحتلال الهمجية التي دمرت مربعات سكنية وأنهت حياة عائلات فلسطينية كاملة من الوجود، أسوة بما حدث في جباليا شمالاً، وفي غزة حيث جرت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال، وصولاً إلى جنوب القطاع الذي شهد قصفاً عنيفاً، مما أدى لارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين.