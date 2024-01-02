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الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
1:04 ص
لماذا يسحب الاحتلال بعض جنوده من غزة؟
جنود الاحتلال يبكون زميلهم- أرشيفية
نقلت مجلة نيوزويك عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إن "السحب الجزئي لقواتنا من غزة من شأنه تخفيف الأعباء الاقتصادية".
وأضاف أن سحب قواتنا جزئيا من غزة يسهم بتنشيطها استعدادا لمهام جديدة هذا العام.
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