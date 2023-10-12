لماذا يفشل الاحتلال والغرب باستمرار في توقع تحركات المقاومة الفلسطينية؟

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في مشهد صادم، وفي وقت باكر من صباح السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، كان مقاتلو القسام "يدوسون" رؤوس جنود الاحتلال بعد عبورهم السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة المحاصر وأراضي فلسطين المحتلة.لم يفهم أحد ما يجري بادئ الأمر، لا من حيث الحجم، ولا التداعيات. مجرد مشاهد متناثرة لمقاتلين يقتحمون المستوطنات الإسرائيلية بأساليب مختلفة، حتى جاء إعلان محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، عن إطلاق عملية "طوفان الأقصى". ساعات معدودة تلت الشرارة الأولى، بدأت بعدها أعداد القتلى والأسرى الإسرائيليين بالظهور بأرقام غير معهودة، وظهرت معها مقاطع مرئية تشبه ما نراه عادة في ألعاب الفيديو، الأمر الذي شكل صدمة حقيقية للداخل الإسرائيلي، وللغرب الداعم للاحتلال. صدمة دفعت كاتبا، في صحيفة هآرتس الإسرائيلية لوصف عملية "السيوف الحديدية" بـ"عملية سقوط السراويل" باعتبارها التسمية الأمثل للعملية التي أطلقها جيش الاحتلال ردا على طوفان الأقصى.ما جرى كان فشلا استخباريا وأمنيا وعسكريا إسرائيليا بالإجماع، وهو الإجماع الغربي الوحيد الذي صاحب الإجماع على أن حماس "تنظيم إرهابي" ينبغي القضاء عليه وأنه يتحمل "مسؤولية" اندلاع الحرب. حملت الحادثة مجموعة من المفارقات، لا التشابهات، التي لا يجدر بأحد إغفالها، فقد جاءت بعد 50 عاما بالتمام من فشل استخباري آخر للاحتلال في حرب 6 تشرين الأول (أكتوبر) 1973، أما المفارقة الأكثر إثارة للسخرية فهي أن هذه الضربة التي تقارن بحرب "العبور"؛ جاءت من السجن الكبير الذي تراقبه إسرائيل جوا وبحرا وبرا منذ 16 عاما، راصدة له أسلحة ثقيلة، وتقنيات تجسس ومراقبة كانت تسوق على أنها من الأفضل في العالم، أو ربما الأفضل على الإطلاق.أما الفارق الرئيسي بين الحربين فهو أن الأولى كانت حربا مدروسة قادت في النهاية لإقامة "سلام" مع إسرائيل من قبل جيش نظامي مدعوم بموازنة دولة، بينما الحرب التي تجري اليوم تأتي من مجموعات مقاومة لا يراها الإعلام الغربي أكثر من ميليشيا منظمة، وتسعى لإنهاء الاحتلال القائم، أو إضعافه لأقصى قدر ممكن عبر تحقيق مكتسبات نوعية وإستراتيجية تغير من معادلة الصراع المفروضة لعقود طويلة.قادت هذه الحادثة عددا من الصحف والمجلات الغربية ومراكز الدراسات للبحث في السبب الذي يقف وراء الفشل الاستخباري الإسرائيلي، حيث وصف السفير السابق لإسرائيل في الولايات المتحدة عبر حوار أجراه مع مجلة فورين أفيرز أن ما جرى هو فشل في كامل المنظومة الاستخبارية والعسكرية الإسرائيلية. جرى كل ذلك في ظل قناعة بدت راسخة في تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية بعدم إقدام حماس على خطوة شبيهة، خاصة أن مصلحتها "المفترضة" تكمن في اتفاق تهدئة طويل الأمد، وأن الحركة لن تقدم على بدء القتال بمستوى واسع كما جرى، لأنها تعلم حتما الثمن الذي ستدفعه.لكن غالبية التحليلات لم تشر إلى بعد رئيسي وجه ضمنا الحلول الغربية المقترحة لما يحب الغرب تسميته بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي تحليلات كانت تجانب دائما جوهر المشكلة، معبرة عن خلل منهجي.قبل 4 أعوام تقريبا، وفي مشهد يليق بإحدى ورشات العمل في وادي السيليكون الأميركي لحفنة من رجال الأعمال المتعطشين لتحقيق الثراء، وقف جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قلب العاصمة البحرينية المنامة، ليحاضر أمام مجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال العرب لتسويق صفقة القرن التي وصفها كوشنر بـ"فرصة القرن".كل شيء كان محبوكا بامتياز وفق قواعد التسويق والعلاقات العامة. فمن سيفوت حضور هذا العنوان البراق: فرصة القرن؟ كان الهدف المعلن هو حل "النزاع" الفلسطيني – الإسرائيلي، ومن ذا الذي لا يريد حل هذا "النزاع"؟ أما عن الكيفية، فمن بوابة الاقتصاد. وهنا تحديدا يستل كوشنر ما في جعبته من أدوات تسويقية لإبهار الحضور قائلا: "تخيلوا مركزا نابضا بالاقتصاد في الضفة يحقق الازدهار لشعوب المنطقة" عبر تقديم مناخ يجذب المستثمرين لمنطقة الشرق الأوسط، وأعلن حينها عن سعيه لجمع 50 مليار دولار على مدى 10 أعوام لتحقيق حلمه المنشود. كانت هذه هي الخطوط العريضة لـ"الفرصة" التي لم تلتقط أنفاسها لأكثر من مدة العرض الذي سوقت خلاله، وانتهت بنهاية الورشة.4 أعوام مرت تقريبا دون انعكاس لهذه الصفقة/الفرصة على الأرض، خاصة أن الفلسطينيين، أصحاب القضية، رفضوها بأطيافهم كافة، ولم يكونوا جزءا من تلك الورشة. وبغض النظر عن التفاصيل، كان الأمر اللافت هي الفلسفة التي قامت عليها الفكرة: المال مقابل السلاح والأرض التي سلبت، والتنمية الاقتصادية مقابل التسليم بإسرائيل أمرا واقعا مع دولة فلسطينية منزوعة السلاح والسيادة، لكنها تحوي أبراجا وفرصا استثمارية.كانت هذه العقلية المحركة للصفقة شبيهة بتلك العقلية الدولية التي سمحت لحماس عام 2006 بدخول الانتخابات التشريعية الفلسطينية، مع توقع بأن الحركة لن تحقق انتصارا ساحقا، وأن ما سيجري للحركة الفتية هو تماما ما حدث لحركة فتح إثر اتفاق أوسلو وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عبر تدجينها بأعباء السياسة، مع حيازتها لعدد من المكتسبات التي ستسعى للحفاظ عليها. فازت حماس باكتساح يؤهلها لتشكيل الحكومة، بينما لم تعترف المنظومة الدولية بالنتائج، وأدت سيطرة حماس على غزة عام 2007 إلى إعلان الاحتلال الإسرائيلي تطبيق الحصار الكامل على القطاع. بعدها بعام، بدأت أولى الحروب الكبرى على غزة، ومنذ ذلك الحين، تشكل تصور ضمني أن فرض الحصار بالتوازي مع الحروب المتتالية سيجعل الشعب يلفظ حماس و"يكفر" بها، وسيجعل المقاومة المسلحة غير قادرة على تطوير قدراتها مما سيُفشل مشروعها العسكري والسياسي في آن واحد.ورغم النقاشات التي دارت في الأوساط السياسية الفلسطينية حول جدوى إمساك حماس بزمام السلطة ومدى تأثير ذلك على المقاومة المسلحة، فإن تلك النقاشات لم تكن تسير وفق منهج متطابق مع التصور الغربي الذي كان يؤمن أن سلاح المقاومة قابل للتطويع والتدجين، وأن الحصار سيجبر سكان القطاع، ومن خلفه حركة حماس وبقية الفصائل المسلحة، على التسليم بالأمر الواقع، ومن ثم القبول باقتراحات تشابه ما طرحه كوشنر في المنامة.وكما أخطأت كل تلك التقديرات، كانت ضربة "الطوفان" هي الأثقل ربما حتى الآن في أخطاء الاحتلال الإستراتيجية، ومن ورائه منظومة الدول الغربية، في فهمهم لطبيعة الصراع، وطبيعة مَن يقاتلون في هذه المعركة الممتدة، التي لم ينس فيها "الصغار" ما حصل للكبار بعد موتهم.ربما لم يكن بمقدور منظومة الفكر الغربي تقدير ما يعنيه المقاتل العقائدي المشكل لجانب كبير من التنظيمات المقاومة في غزة وغيرها في الساحة الفلسطينية، وعن دور الدين في تشكيل ثقافة المقاومة. فعلى مدار عقود، كان البعد الديني المنظم حاضرا في فسيفساء الفعل المقاوم الفلسطيني، بدءا من مقاومة الاستعمار البريطاني في الثورة الكبرى، مرورا بتشكيل حركة فتح في بداياتها، وصولا إلى التشكيلات المسلحة التي تمثل شريحة واسعة من الطيف المقاوم في غزة.أما سبب عدم قدرة الفكر الغربي على فهم حقيقة هذا المقاتل، وإن كان قادرا على وصف سلوكه في محاولة لتأطيره والقبض على محركات فعله، تماما كما بدأت علوم الاجتماع والإنسان وفق نظرة استعمارية، ترى أن التطور النهائي للبشرية يتجسد في نموذج الإنسان الغربي، فيرجع إلى أن الأبعاد الدينية العقدية انزاحت تدريجيا من المخيال الغربي ومن بواعث السلوك، فالمنظومة القيَمية التي رسخت في الوعي الغربي المعاصر ترتكز على مجموعة من المحددات الثقافية أهمها أن القومية الأوروبية استبدلت الإله تماما في وعي الممارسة اليومية.-(وكالات)