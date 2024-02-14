الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لمهاجمته إسرائيل.. تعليق ترشيح غراهام جونز في انتخابات بريطانيا

لمهاجمته إسرائيل.. تعليق ترشيح غراهام جونز في انتخابات بريطانيا
لمهاجمته إسرائيل.. تعليق ترشيح غراهام جونز في انتخابات بريطانيا
أوقف حزب العمال البريطاني ترشيح غراهام جونز في الانتخابات العامة المقبل بعد نشر تسجيل يدلي فيه بتصريحات مهينة لإسرائيل، وفقاً لوكالة "رويترز".
ويأتي التعليق بعد يوم من سحب الحزب المعارض دعمه لمرشح آخر، هو أزهر علي، بعد نشر تصريحات تبنى فيها نظريات المؤامرة إزاء إسرائيل.اضافة اعلان
وأوقف ترشيح جونز الذي اختير للتنافس على مقعد في شمال إنكلترا، الثلاثاء، لحين الانتهاء من التحقيقات.
وفي وقت سابق، نشر موقع "جيدو فوكس" تسجيلاً صوتياً لجونز قيل إنه مستقى من نفس اجتماع الحزب المحلي في أكتوبر/ تشرين الأول الذي تحدث فيه علي.

وأشار جونز في التسجيل إلى "إسرائيل اللعينة" وقال إن البريطانيين الذين يقاتلون في الجيش الإسرائيلي يجب إيداعهم السجن.
وتشير استطلاعات رأي إلى أن من المرجح أن يشكل حزب العمال الحكومة البريطانية المقبلة بعد الانتخابات العامة المتوقعة في النصف الثاني من العام الجاري.
وفي عهد زعيمه السابق جيرمي كوربين، واجه حزب العمال اتهامات بأن البعض داخل صفوفه يمارسون التمييز ضد اليهود والتضييق عليهم.
وسعى الزعيم الحالي كير ستارمر إلى استئصال معاداة السامية داخل الحزب.
وفي حديثه في وقت سابق، قبل إيقاف جونز، قال ستارمر: "حين قلت أن حزب العمال تغير تحت قيادتي، كنت أقصد ذلك".
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