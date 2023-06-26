لمواجهة دعوات المتطرفين.. الفلسطينيون يحتشدون "بالأقصى"

نادية سعد الدين

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عمان - يتقاطر الفلسطينيون طيلة الأيام القادمة للاحتشاد بالمسجد الأقصى المبارك لحمايته والدفاع عنه ضد اقتحامات المستوطنين الجماعية لتلبية دعوات الجماعات المتطرفة؛ بالتزامن مع تنديدهم بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، التي رفض فيها إقامة دولتهم المستقلة المنشودة.وكثفت القوى والفصائل الفلسطينية حشدها "للنفير العام والرباط في الأقصى" خلال الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع الحالي للتصدي للحملة التي تقودها ما يسمى "جماعات الهيكل"، المزعوم، بدعوة أنصارها المستوطنين لتنظيم اقتحام جماعي، في انتهاك صارخ لحرمة المسجد واستباحة باحاته.وأكدت الدعوات الفلسطينية بأن الحشد في المسجد الأقصى يفشل مخططات الاحتلال التهويدية ومحاولات تقسيمه، داعية إلى التوجه للأقصى لحمايته، انسجاما مع دعوة حملات مقدسية لإحياء فجر عرفة، اليوم الثلاثاء، في المسجد الأقصى، وسط تصاعد في هجمة الاحتلال واعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم.واقتحم عدد من المستوطنين المتطرفين، اليوم، المسجد الأقصى، ونفذوا الجولات الاستفزازية وأداء الطقوس التلمودية في منطقة "باب الرحمـة" شرق المسجد الأقصى، وسط حماية من شرطة الاحتلال التي فرضت إجراءات مشددة، وواصلت فرض القيود المشددة على دخول المصلين للمسجد الأقصى والتضييق عليهم.وفي الأثناء؛ تواصلت ردود الفعل الفلسطينية الغاضبة ضد تصريحات "نتنياهو" التي قال فيها إنه على الكيان الإسرائيلي "قطع الطريق أمام تطلعات الفلسطينيين إلى دولة مستقلة لهم"، وهو موقف ليس جديدا ولا مفاجئا، وينسجم مع مواقف حكومته الحالية التي تستند إلى أحزاب اليمين المتطرف الاستيطاني والعنصري، الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت" بقيادة "بتسلئيل سموتريتش" و"إيتمار بن غفير".وفي سياق رفض حكومة "نتنياهو" لحل الدولتين؛ فقد صادقت، مطلع الأسبوع الماضي، على مخططات لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وتكليف المتطرف "سموترتش" بذلك.فمن جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس المحتلة هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار".وأضاف أبو ردينة، إن "الدولة الفلسطينية قائمة ومعترف بها من زهاء 140 دولة، وهي بحاجة فقط إلى زوال الاحتلال لتجسيد استقلالها"، موضحا بأن "دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة وبالعديد من المؤسسات الدولية والأممية ونالت اعترافا دوليا بذلك".ورأى إن "الاحتلال واهم إذا ظن أن بإمكانه تكريس احتلاله عبر مواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني، وتصعيد سياسة القتل والاستيطان وسرقة الأرض وغيرها من الأعمال العدوانية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية ومنها قرار 2334".وشدد أبو ردينة على أن تصريحات نتنياهو تظهر للعالم حقيقة النوايا الإسرائيلية الرافضة للشرعية الدولية والقانون الدولي، وأنه لا يوجد شريك إسرائيلي يريد تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية.ودعا المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية، إلى التدخل ومحاسبة سلطات الاحتلال على أفعالها وأقوالها المخالفة للشرعية الدولية، وإجبارها على الالتزام بما أقرته الشرعية الدولية بحق الشعب الفلسطيني، بتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود 1967، حتى تنعم المنطقة بالاستقرار والسلام.وبالمثل؛ دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تصريحات "نتنياهو" والتي تعد اعترافا رسميا بسياسة حكومة الاحتلال المعادية للسلام، والرافضة لقرارات الشرعية الدولية وتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتأكيدا جديدا على غياب شريك السلام الإسرائيلي، واعترافا بتخريبه المتعمد للاتفاقيات والتفاهمات والجهود الإقليمية والدولية والأميركية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.ورأت أن رفض نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة هو التفسير السياسي لانتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين وجرائمهم ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعميق الاستيطان، وإقامة المزيد من البؤر العشوائية، لتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.وطالبت "الخارجية الفلسطينية" الإدارة الأميركية بالتعامل بجدية مع مواقف نتنياهو المعادية للسلام، واتخاذ ما يلزم من العقوبات والضغوطات والإجراءات لحماية فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وإجبار حكومة الاحتلال على احترام التزاماتها تجاه الفلسطينيين.بدورها، أكدت حركة "حماس" أن تصريحات "نتنياهو" تؤكد أهداف الكيان المحتل اليميني القائم على فكرة الإبادة والتطهير العرقي، والاستيطان الإحلالي، بعيدا عن شعارات السلام المزعوم والزائف".ودعت الحركة "قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لإعادة النظر في التزاماتها مع الاحتلال وفي مسار التسوية والمفاوضات العبثية، ووقف كل أشكال التعاون والتنسيق الأمني معه، وتحويل البوصلة باتجاه تعزيز الموقف الوطني ضد الاحتلال على قاعدة استمرار النضال حتى زواله عن الأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية".كما دعت "المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة تلك المواقف والتصريحات التي تجاوزت أبسط الحقوق وانتهكت القوانين والقرارات ذات الصلة حتى باتت تهدد السلم والأمن في المنطقة، ما يلقي بمزيد من المسؤولية على الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية جميعها ذات الصلة".وكان رئيس حكومة الاحتلال، "نتنياهو"، قد قال في تصريحات له، إن "على "إسرائيل" سد الطريق أمام طموح الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة لهم"، وذلك خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن التابعة لبرلمان الاحتلال "الكنيست"، وفق ما أفادت به الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أمس.ونقلت "كان" الإسرائيلية عن "نتنياهو" قوله، أيضا، إن الاحتلال يستعد للفترة التي تلي رحيل الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، مؤكدا حاجة كيانه المحتل للسلطة الفلسطينية، وعدم "سماحه" بانهيارها، مما يجعله "مستعدا لمساعدتها من الناحية الاقتصادية"، بحسب ادعائه.