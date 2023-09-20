الأربعاء 20 أيلول 2023
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لم يكن ليموت كل هؤلاء.. إعلان أممي آخر يعمق جراح الليبيين

فيضانات ليبيا
لم يكن ليموت كل هؤلاء.. إعلان آخر يعمّق جراح الليبيين
دبي- لم تنته المآسي في ليبيا على ما يبدو عند الدمار الواسع الذي لحق بها جراء الإعصار دانيال، والذي ضرب شرق البلاد الأسبوع الماضي، متسببا بسيول عارمة أسفرت عن مقتل وفقدان الآلاف، حيث أتى إعلان جديد أكد المؤكد ليعمق جروح الليبيين مرة أخرى.اضافة اعلان
فقد قدر رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة بيتيري تالاس، أن معظم الوفيات كان بالإمكان تجنبها.
وأعاد السبب بحسب قوله، إلى غياب الرصد الجوي من جهة، وذلك بعد أعوام من الصراع الذي دمر في شكل كبير شبكة الرصد. في حين يعود السبب الثاني لعدم صيانة البنية التحتية لأعوام طويلة، وفقا لـ"صحيفة لوفيغارو".
الشقوق عمرها 25 عاما
وبحسب النائب العام الليبي الصديق الصور، الذي فتح تحقيقا، فإن السدين يعانيان من تشققات منذ عام 1998.
حينها، أوصى مجلس الوزراء الإيطالي المكلف بتقييم البنى التحتية في البلدين ببناء حاجز ثالث لحماية السدين.
 فرق الإنقاذ تتدفق إلى درنة
وفي عام 2007، أي في عهد نظام معمر القذافي، أوكلت شركة تركية بأعمال الإصلاح.
وبسبب عدم الدفع، لم تبدأ الشركة عملها إلا في تشرين الأول(اكتوبر) 2010، قبل أن تتوقف عن العمل بعد أقل من 5 أشهر، في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بنظام القذافي.
بعدها تم تخصيص ميزانية كل عام لإصلاح السدين، لكن لم تقم أي من الحكومات المتعاقبة بهذا العمل.
ويشير ديوان المحاسبة الليبي في تقرير له عام 2021، إلى وجود "مماطلة" من قبل الوزارة المعنية في استئناف العمل في الهيكلين.
وفي دراسة تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، حذر المهندس والأكاديمي الليبي عبد الونيس عاشور من كارثة تهدد درنة إذا لم تقم السلطات بصيانة السدين.
ورغم هذا التحذير، لم يتم تنفيذ أي عمل، رغم أن ليبيا، التي تمتلك الاحتياطي النفطي الأكثر وفرة في أفريقيا، فهي لا تفتقر إلى الموارد.
"تجاوز"
إضافة إلى أعمال الصيانة والإصلاحات، قد يكون فشل السد الأكبر ناجما ببساطة عن حقيقة أن الهيكل كان أصغر من اللازم للتعامل مع الفيضانات الاستثنائية، لأنه تم بناؤه وفقا لمعايير السلامة القديمة التي تمت ملاحظتها منذ ذلك الحين.
يشار إلى أنه تم بناء كلا السدين في السبعينيات من القرن الماضي، من قبل شركة يوغوسلافية.
وبالإضافة إلى منع الفيضانات، فإن البناءين كانا مخصصين لري المناطق الزراعية وتزويد مدينة درنة بالمياه، بحسب تصريحات الشركة على موقعها الإلكتروني.
وعلى الرغم من المعرفة الجيدة للفنيين اليوغسلاف في هذا المجال، إلا أنه تم تصميم مجاري الفيضانات في ذلك الوقت باستخدام الأساليب الاحتمالية التي كان لها فهم ضعيف للغاية، لذلك كان السد بلا شك أصغر حجما. يضاف إلى ذلك على الأرجح عدم استعداد السكان.
لا حصيلة للقتلى
يذكر أن بناء السدين جاء بعد سلسلة من الفيضانات الكبرى الناجمة عن فيضانات الوادي، لا سيما في أعوام 1941 و1959 و1968. ولكن منذ ذلك الحين، قامت السدود بدورها كمخفف للفيضانات.
وحتى الساعة لم تعلن السلطات في الشرق الليبي رسميا عن عدد القتلى النهائي، لا سيما أن الآلاف ما زالوا في عداد المفقودين، لا سيما في درنة التي دفعت الفاتورة الدموية الأعلى في العاشر من الشهر الحالي، عندما اجتاحتها الفيضانات.
وقد أدت كثافة تلك السيول إلى تفجر سد وادي درنة الأعلى وسد أبو منصور السفلي، ما فاقم الكارثة ورفع عدد القتلى، خصوصا أن السلطات المحلية كانت حثت السكان على عدم الخروج من المنازل ليل العاشر من سبتمبر، فتفاجأت مئات العائلات بالمياه تدخل المنازل وتجرف كل ما اعترض طريقها، مخلفة مشهدا يذكر بساحة حرب طاحنة.
وإلى ذلك، تصاعدت منذ ذلك الحين الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تلك الفاجعة، وإهمال صيانة السدين، خصوصا أن خبراء حذروا قبل ذلك من تداعيهما.
تقسيم درنة لـ 4 مناطق
بعد 9 أيام على الكارثة، قررت الحكومة الليبية تقسيم مدينة درنة المنكوبة، وإعلان حالة الطوارئ فيها لسنة على الأقل، من أجل مواجهة تفشي الأمراض.
فقد أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، الثلاثاء، تقسيم درنة إلى 4 مناطق لمواجهة أي تفش محتمل للأمراض. وسيكون التقسيم على 4 مناطق بحسب حجم الضرر.
المنطقة الأولى هي المنطقة الأشد ضررا ويمنع الدخول إليها إلا من قبل الفرق الطبية والإسعاف والطوارئ وفرق الإنقاذ على أن يمنع دخول المواطنين إليها.
والثانية هي المنطقة الهشة، وهي أقل ضررا من الأولى، ويمنع دخول النساء والأطفال إليها ومعهم كبار السن، ويسمح فقط لأرباب الأسر بالدخول من أجل متابعة الأرزاق لا أكثر، على أن يمنع شرب المياه فيها منعا باتا بسبب اختلاط مياه الشرب بالمياه الجوفية، مؤكدا أن التحاليل أثبتت ذلك.
أما المنطقة الثالثة، فهي المنطقة الآمنة والتي لم تتضرر، ويسمح بنزوح العائلات إليها، مع التأكد من مصدر مياه الشرب فيها، مع خطة لعزل المناطق الأكثر تضررا في درنة كمنطقة رابعة.
يأتي هذا بعد أيام من اقتراح مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح، لتقسيم المدينة كخطة للخروج من الكارثة.-(وكالات)
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