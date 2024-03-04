الإثنين 04 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ليبرمان: التخلص من نتنياهو يمثل مكافأة "للإسرائيليين"

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
اعتبر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان، الأحد، أن "التخلص من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يمثل مكافأة للإسرائيليين".اضافة اعلان
وقال ليبرمان في تصريح نقلته عنه صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، إن "الحكومة الإسرائيلية وصلت إلى نهايتها واستنفدت نفسها".
وتوقع ليبرمان، أن "يعلن الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس الوزير أن هذه الحكومة انتهت وأن البلاد بحاجة للعودة إلى الناخبين".
وكان موقع /واينت/ العبري، قال الجمعة، إن عضو مجلس الوزراء في "حكومة الحرب الإسرائيلية" ورئيس معسكر الدولة الوزير بيني غانتس، سيتوجه إلى واشنطن الأحد، من أجل إجراء سلسلة من الاجتماعات، دون التنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال الموقع، إن "توجه غانتس إلى واشنطن يأتي في وقت مثير للاهتمام بشكل خاص، في وقت تتواصل فيه المفاوضات حول صفقة الأسرى المستمرة منذ فترة طويلة".
وأضاف أن "الزيارة تأتي في ظل التقارير التي ترد من الولايات المتحدة وتفيد بأن صبر الإدارة الأميركية بدأ ينفد تجاه سلوك نتنياهو في الحرب، والادعاءات بأنه مقيد بالأغلال من قبل شريكيه في الحكومة، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش".
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