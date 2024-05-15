الأربعاء 15 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ليبرمان: حماس والسنوار يديران الحرب من الأنفاق أفضل من نتنياهو

نتنياهو رفقة ليبرمان
نتنياهو رفقة ليبرمان
وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإلى مجلس الحرب قائلا إن الأخير يسير بإسرائيل نحو الضياع، وإن حركة حماس وزعيمها يحيى السنوار يديران الحرب من الأنفاق أفضل من نتنياهو.اضافة اعلان
وفي تصريحات نقلتها عنه صحيفة "إسرائيل اليوم" قال ليبرمان إنه لا رؤية للحكومة ولا خطة بشأن كيفية إدارة العمليات، وإن نتنياهو أضاع الدعم الدولي لإسرائيل بسبب تخبطه.
كما دعا ليبرمان الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى مغادرة مجلس الحرب لأنه لا تأثير لهما فيه، على حد قوله.
ورأى أن كل ما تفعله الحكومة الإسرائيلية هدفه البقاء السياسي، وقد تسبب إهمالها بشرخ كبير في المجتمع.
كما أكد وزير الدفاع السابق أن كل المسؤولين عما سماه الفشل في 7 أكتوبر/تشرين الأول -في إشارة إلى طوفان الأقصى- يجب أن يرحلوا، ومن ضمنهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان.
كما أكد ضرورة عدم تعريض جنود الجيش للخطر، وإقامة منظومة صواريخ بإمكانها ضرب أي هدف في إيران خلال 8 دقائق، على حد قوله.
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