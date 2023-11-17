"ليس باسمنا".. يهوديات بأميركا يدعمن غزة

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الولايات المتحدة - "ليس باسمنا"، ذلك ما هتفت به أصوات كثير من اليهود عبر العالم -خاصة داخل الولايات المتحدة الأميركية- الذين حرصوا على إدانة مجازر الاحتلال في غزة، وفضح أساليب الحركة الصهيونية في "غسل دماغهم" وإقناعهم بأفكار مغلوطة عن تاريخ الصراع في فلسطين المحتلة.وكان لافتا أن يلجأ هؤلاء إلى تطبيق "تيك توك" للجهر بمواقفهم في هذا التوقيت، حيث أكدوا أن وسائل الإعلام الأميركية والغربية ترفض نقل وجهة نظرهم، وتصر على إبراز وجهة النظر الواحدة بشأن قضية فلسطين.وإذا كان كتاب عن مجزرة صبرا وشاتيلا هو ما غير موقف الناشطة الأميركية اليهودية الشهيرة شاتزي ويزبرغر (1930-2022) تجاه إسرائيل والحركة الصهيونية، فإن مجازر الاحتلال المستمرة في غزة حاليا هي ما جعلت كثيرا من اليهود يجأرون بصوتهم رافضين تلك المجازر، ويكشفون عن أساليب الدعاية المضللة التي تمارسها الحركة الصهيونية عليهم لتوجيه قناعاتهم.ومن ضمن هؤلاء صاحبة حساب "كليوس وورلد" على تيك توك، وهي أميركية تعتنق الديانة اليهودية وعبرت عن تضامنها التام مع الفلسطينيين.تقول كليوس في أحد مقاطع الفيديو إنها تصل إليها أسئلة كثيرة عن سبب دعمها لفلسطين، وهي اليهودية التي تربت في أحضان الحركة الصهيونية، وإنها تتلقى أيضا أسئلة عن دعم كثير من اليهود لإسرائيل رغم مجازرها المستمرة بحق الفلسطينيين.وتجيب كليوس، التي تركت الصهيونية عندما رأت العنصرية متجذرة داخلها، بأن السبب في ذلك هو أن اليهود "يغذون بمعلومات غير دقيقة وغير صحيحة".يهودية أميركية أخرى أكدت أنها "محبطة جدا من دعم عدد من اليهود في الولايات المتحدة لإسرائيل"، وشددت على أنها غاضبة "من استغلال المحرقة في بروباغاندا دعم إسرائيل وجمع الأموال لها، في وقت يتعرض فيه آخرون لمجازر حاليا".أما كيتي، وهي مواطنة أميركية يهودية نشأت هي الأخرى في حضن عائلة صهيونية، وجدّها من الناجين من المحرقة، فأكدت أنها درست قضية الصراع في فلسطين وخلفيته التاريخية لمحاولة تجاوز عملية "غسيل الدماغ" التي تعرضت لها منذ طفولتها.وأوضحت أنها بعدما درست الصراع الاسرائيلي الفلسطيني وجدت نفسها في خندق المدافعين عن فلسطين، إذ تأكدت من تورط الاحتلال الغربي ممثلا في بريطانيا وأميركا في صنع مأساة فلسطين، لحاجتهم إلى قاعدة عسكرية متقدمة.يهودية أخرى مناهضة للصهيونية ظهرت في مقطع فيديو على حساب في تيك توك يحمل اسم "هدى بيوتي"، وهي تنتقد إسرائيل وتصفها بالعنصرية.وقالت خلال مظاهرة في لوس أنجلوس دعما لغزة إن "إسرائيل تزعم أنها دولة يهودية، وهذا خطأ، فليس كل اليهود يعيشون هناك، كما أن أغلب مواطنيها ليسوا يهودا".وانتقدت بشدة الحكومة الأميركية، وقالت "إن حكومتنا لا تستمع لنا في ما يبدو، لكن أؤكد لكم: لن أدعم أي حملة لأي سياسي أميركي لا يعبر صراحة عن دعمه لحقوق الفلسطينيين".بدروها، قالت آندي صاحبة حساب "أندروميرو" على تيك توك و-التي تحرص على وضع علم فلسطين إلى جانب صورة حسابها- أن الصهيونية ستفشل حتما، وستسقط كما سقط نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.وحسب سولرايز، فإن الدعم للحركة الصهيونية يتناقص يوما بعد يوم حتى داخل المجتمع اليهودي.وبدورها، شددت سولرايز على أن مجازر غزة دفعت كثيرا من الأميركيين من خلفيات دينية مختلفة إلى الشروع في قراءة القرآن، وعلقت على ذلك قائلة: "بسبب كل ما يجري حاليا في غزة، ستشهدون اعتناق كثيرين هنا الإسلام".-(وكالات)