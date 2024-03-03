ليلة دامية في قطاع غزة

استشهد 14 مواطنا بينهم ستة أطفال وعدد من المفقودين، الليلة، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية منزلا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 14 مواطنا بينهم 6 أطفال ونساء وعدد من المفقودين وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا من ثلاثة طوابق لعائلة أبو عنزة في حي السلام شرق رفح.



وفي خان يونس، نفذت آلة الحرب الإسرائيلية قصفا عنيفا الليلة من الطيران والمدفعية شمال خان يونس، بالتزامن مع تقدم آليات الاحتلال باتجاه أبراج حمد وإطلاق القذائف والنار على منازل المواطنين، حيث استهدف منزل لعائلة العالول في حي الإسراء 2 غرب مدينة حمد.



وأفادت مصادر صحفية بأن "سلسلة من الأحزمة النارية استهدفت عشرات المنازل والأراضي في مناطق حمد والقرارة وتبة 86 وشرق دير البلح بما يزيد عن 40 غارة، كما شنت الطائرات الإسرائيلية عدة استهدافات في محيط مستشفى ناصر وسط مدينة خان يونس".



وفي شمال ووسط القطاع، استشهد وأصيب عدد من المواطنين في غارة استهدفت منزلا وسط مخيم جباليا، وأصيب آخرون بقصف الاحتلال مجموعة من الأهالي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.



وأفادت مصادر طبية بوصول 8 شهداء لمستشفى كمال عدوان بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة أبو وادي بالقرب من مدرسة أبو حسين بمخيم جباليا شمالي القطاع.



كما استشهد 4 مواطنين وأصيب عدد آخر إثر استهداف قوات الاحتلال منزلا لعائلة الكحلوت بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.