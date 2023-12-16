"مأزق غزة" متاهة مميتة لجنود والاحتلال

نادية سعد الدين

اضافة اعلان

عواصم- طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق دولي مستقل في معلومات عن قيام جيش الاحتلال بدفن مصابين وفلسطينيين وهم أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة، والذي انسحبت منه قوات الاحتلال بعد 9 أيام من الحصار والاقتحام واقتراف فظائع مروعة.وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له امس: إنه تلقى شهادات وشكاوى من طواقم طبية وإعلامية تؤكد أن الجرافات الصهيونية دفنت فلسطينيين أحياء في ساحة المستشفى قبل انسحابها منها صباح امس, وأنه كان بالإمكان مشاهدة أحد الجثامين على الأقل وسط أكوام الرمال، وسط تأكيد مواطنين أنه كان مصابا قبل دفنه وقتله.وأكد المرصد أن فرقه تواصل توثيق ما جرى في المستشفى بما في ذلك المعلومات عن استشهاد أحياء ومصابين بدفنهم في ساحة المستشفى، مشددة على ضرورة فتح تحقيق دولي في مجمل ما شهده المشفى من انتهاكات فظيعة، استهدفت المرضى والنازحين والطواقم الطبية على مدار الأيام الماضية، ضمن عملية استهداف شاملة للمستشفيات والخدمات الصحية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول(أكتوبر) الماضي في قطاع غزة.وأبرز البيان، أنه بعد عدة أيام من الاعتداءات المتكررة والحصار نفذت جرافات جيش الاحتلال صباح امس عمليات تجريف داخل المستشفى ودمرت بالكامل الجزء الجنوبي منه، قبل أن تنسحب منه مخلفة دمارا هائلا.وأشار المرصد، أنه قبل نحو 9 أيام اقتربت الدبابات الصهيونية من المستشفى واعتلى قناصة جيش الاحتلال البنايات العالية وشرعوا بإطلاق النار على أي شخص يتحرك في المنطقة.وفي يوم الاثنين الماضي، قصفت قوات الاحتلال قسم الولادة في المستشفى بشكل مباشر ما أدى لاستشهاد سيدتين وطفليهما وبتر أقدام سيدة ثالثة.واعتقلت قوات جيش الاحتلال مدير المستشفى الدكتور أحمد الكحلوت، واقتادت أكثر من 70 من الكوادر الصحية إلى خارج المستشفى الى جهة غير معلومة.واقتحمت قوات جيش الاحتلال عدة مرات المستشفى خلال هذه الأيام وحولت أسطحه ومبانيه إلى ثكنات عسكرية، وفرضت حصارا على الموجودين داخله وحرمتهم من الحصول على الطعام والماء.الى ذلك، يحشر الاحتلال الفلسطينيين جنوبا تجاه مدينة رفح، بقطاع غزة، ضمن أضيق بقعة جغرافية وأشدها اكتظاظا، بما يتجاوز 12 ألف شخص لكل كيلومتر مربع، يعيشون في ظروف قاسية وغير إنسانية، في ظل الفقدان المتزايد لمقومات الحياة، ووطأة العنف الهمجي الصهيوني، وتقويض مصداقية المجتمع الدولي.وعلى وقع ضغوط مزدوجة تواجه حكومة الحرب من الشارع الصهيوني لاسترداد أسراه بصفقة تبادل جديدة، ومن الميدان العسكري بعدما بات "مأزق غزة" متاهة مميتة لجنوده؛ فإن القصف الجوي الكثيف فاقم معاناة عشرات الآلاف من المهجرين قسرا داخل القطاع، مع اشتداد تأثيرات حلول فصل الشتاء وهطول الأمطار والبرد القارس عليهم وهم في العراء بدون مأوى أو غذاء، مما يترك حياتهم معلقة بين الموت جوعا وبردا أم الاستشهاد بغارة احتلالية.وأمام تدمير الاحتلال لأكثر من 62990 وحدة سكنية كليا و172055 وحدة سكنية جزئيا، وفق معطيات فلسطينية رسمية، فإن أكثر من مليون و850 ألف فلسطيني نزحوا من منازل ومناطق سكنهم في القطاع، وباتوا بلا مأوى ومطاردين من سلسلة الغارات الجوية الكثيفة التي تفتك بوجودهم، من دون ضمان الأمان خلال النزوح أو السماح لهم بالعودة مستقبلا.وفي محاولة منه لتنفيذ مخطط التهجير الذي ما يزال يصطدم بصلابة التمسك الفلسطيني بالأرض وثبات الموقف الأردني والمصري بالرفض؛ قد وسع الاحتلال أوامر الإخلاء في مناطق واسعة من مدينة خان يونس، جنوبا، لتشمل أكثر من 30 % من قطاع غزة للتوجه نحو مدينة رفح، المنطقة الواقعة في أقصى جنوب غزة، على طول الحدود مع مصر.وكانت رفح موطنا لبضع مئات الآلاف من الفلسطينيين قبل حرب الإبادة الجماعية الاحتلالية، فيما ارتفع عدد سكانها بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة نتيجة الإجبار والقصف الجوي، وسط محاذير تحويل مخطط التهجير القسري لأمر واقع بما ينطوي عليه نزعة التجريد من الإنسانية، وترك الفلسطينيين فريسة الأمراض والأوبئة والجوع.في حين تم تسجيل ما يقرب من 1.3 مليون من النازحين الفلسطينيين في 155 منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونرو") في مختلف أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك أكثر من 1.2 مليون في 98 ملجأ للأونروا في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، وفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.وتقدر الإحصاءات الفلسطينية الأولية بأن متوسط عدد النازحين الفلسطينيين في ملاجئ "الأونروا" في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة تتجاوز 12500 شخص بما يزيد على أربعة أضعاف قدرتها الاستيعابية، في وقت يبيت عشرات آلاف في العراء أو الخيام في ظروف مناخية صعبة.بينما تتواصل غارات الاحتلال الكثيفة على مختلف مناطق قطاع غزة، مما أدى لارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين وارتفاع عددهم إلى 18800 شهيد و51 ألف جريح، والتدمير الكامل للجزء الجنوبي من مستشفى "كمال عدوان" واحتجاز 12 طفلا داخل الحاضنات فيه بدون ماء ولا غذاء.وفي أقل من أربع وعشرين ساعة؛ ارتقى نحو خمسين شهيدا في خان يونس نتيجة القصف المدفعي ضد مختلف مناطق المحافظة بالتزامن مع محاولة دبابات الاحتلال التقدم أكثر في المدينة، بدون إحراز الكثير أمام بسالة تصدي المقاومة الفلسطينية ضد توغلهم البري، بينما تم انتشال سبعة جثامين من أحد المنازل المدمرة برفح، ليرتفع عدد الشهداء إلى 25 شهيدا.ولم يسلم وسط القطاع من عدوان الاحتلال الهمجي، الذي استهدف قصف الأبنية السكنية ومحيط مدرسة تابعة "للأونروا" في دير البلح، بالتزامن مع ارتكاب مجزرة جديدة في جباليا، شمالا، مما أدى لارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى.وأشار المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إلى الوضع الإنساني الكارثي خاصة بعد قطع شبكات الاتصالات والانترنت بشكل كامل عن قطاع غزة بشكل متعمد من قبل جيش الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، بما يعني حدوث كوارث تهدد حياة الفلسطينيين، وأن هناك العديد من الشهداء والجرحى لن يتمكن أحد من الوصول إليهم وبالتالي ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.وأفاد بأن عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال بلغ 1,680 مجزرة ارتقى فيها 18,800 شهيد ممن وصلوا إلى المستشفيات، منهم 8,000 من الأطفال، و6,200 من النساء، وكان من ضمن الشهداء 300 شهيد من الطواقم الطبية، و32 شهيدا من الدفاع المدني، و89 شهيدا من الصحفيين، بينما بلغ عدد المفقودين 7,500 مفقود، 70 % من الأطفال والنساء.أما عن البنى التحتية والمنشآت، فدمر الاحتلال 126 مقرا حكوميا، و90 مدرسة وجامعة خرجت عن الخدمة، و282 مدرسة وجامعة تضررت جزئيا، وهدم الاحتلال 112 مسجدا بشكل كلي، و 200 مسجد هدمه الاحتلال جزئيا، واستهدف3 كنائس.ودمر الاحتلال 22 مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة، إضافة إلى 53 مركزا صحيا أخرجه الاحتلال عن الخدمة و138 مؤسسة صحية استهدافها الاحتلال، وتضرر 102 سيارة إسعاف نتيجة استهداف الاحتلال، كما وثق 327,000 حالة مصابة بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.وفي الأثناء؛ تواجه حكومة الاحتلال ضغط عائلات أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، التي هددت ببدء إضراب عن الطعام، للمطالبة بإعادة أسراهم، وذلك بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال، في بيان، مقتل ثلاثة من الأسرى في غزة بالخطأ، الجمعة الماضي، خلال تواجده في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.بينما يواصل الاحتلال تصعيده في الضفة الغربية، باستشهاد الشاب حمزة إبراهيم بشكار (30 عاما)، برصاص الاحتلال قرب بلدة حوارة جنوب نابلس مساء أول من أمس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، حيث يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الاول (أكتوبر) الماضي إلى 288 شهيدا، وفق إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية.