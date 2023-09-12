مأساة ليبيا تفجع العالم.. جثث بالمئات في الشوارع بفعل العاصفة "دانيال"

وقد سببت مقاطع الفيديو صدمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاء ذلك في وقت أعلن مركز الإحصاء الرسمي في ليبيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات من جرّاء العواصف والسيول التي ضربت البلاد بسبب العاصفة دانيال إلى 5200، كما ارتفع عدد المفقودين إلى 8250 شخصا.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت القوات المسلحة الليبية، إن فرق البحث والإنقاذ تواجه صعوبات في انتشال الجثث وإنقاذ المواطنين بسبب الطرق الوعرة، لافتة إلى أن جميع الطرق الرابطة بين المدن قطعت بسبب الفيضانات في ليبيا.
المشهد مخيف جداً ومؤلم 💔— /Selvna (@selvanahaddad) September 12, 2023
آلاف من القتلى في الشوارع والطرقات وهناك آلاف المفقودين في #ليبيا
مدير مستشفى #درنة الليبي: 1700 شخص لقوا حتفهم في إحدى مناطق المدينة التي ضربتها #الفيضانات#درنة_تستغيث #درنه_المنكوبه #درنه_انقذوها pic.twitter.com/4rY4ecjN8k