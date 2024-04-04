الخميس 04 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤسس المطبخ العالمي يهاجم نتنياهو: لن تربح الحرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يكرس مذابحه والمجاعة في غزة
الاحتلال يكرس مذابحه والمجاعة في غزة

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا لمؤسس المطبخ ‏المركزي العالمي خوسيه أندريس علق فيه على استهداف ‏الطيران الإسرائيلي لعدد من العاملين في مطبخه وهم ‏عائدون من توزيع المساعدات الإنسانية.

وقالت الصحيفة إن وعد حكومة الاحتلال، بالتحقيق في المجزرة، ردا على حملة الشجب العالمي، ‏حيث كان من بين القتلى بريطانيين واستراليين. وقال ‏أندريس "في الظروف السيئة التي تستطيع تخيلها، بعد ‏إعصار، زلزال انفجارات وإطلاق نار، فإن أفضل البشر ‏يأتون، ليس مرة أو مرتين بل ودائما".‏

‏ وأضاف أن "السبعة أشخاص الذين قتلوا من من المطبخ ‏المركزي العالمي في غزة يوم الإثنين كانوا من أفضل ‏البشر، فهم ليسوا مجهولي الهوية وبلا وجوه، ولم يكونوا ‏عمال إغاثة عاديين أو ضحايا جانبيين في الحرب". ‏

وذكر أسماء ضحايا الغارة: سيف الدين عصام وإياد أبو طه ‏وجون تشامبان وجاكوب فليكنغر وزومي فرانكوم وجيمس ‏هندرسون وجيمس كيربي وديميان سوبول والذين خاطروا ‏بحياتهم من أجل عملية إنسانية أساسية، مشاركة الطعام مع ‏الآخرين. ‏

وأضاف أن "هؤلاء الأشخاص قدم معهم الطعام في أوكرانيا، ‏تركيا، المغرب، البهاما، أندونيسيا والمكسيك وغزة ‏وإسرائيل. وكانوا أكثر من كونهم أبطالا. وكان عملهم يقوم ‏على اعتقاد بسيط وهو أن الطعام حق إنساني عالمي، ولا ‏يقوم على كونك جيدا أو سيئا، فقيرا أم غنيا أو من اليمين أو ‏اليسار ولا نسأل عن دينك، كل ما نسأله، كم عدد الوجبات ‏التي تريدها". ‏

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وقال أندريس "منذ اليوم الأول اطعمنا الإسرائيليين ‏والفلسطينيين في إسرائيل وقدمنا أكثر من 1.75 مليون ‏وجبة ساخنة. وأطعمنا العائلات التي شردتها صواريخ حزب ‏الله في الشمال وأطعمنا العائلات الثكلى من الجنوب وأوصلنا ‏الوجبات إلى المستشفيات حيث التم شمل العائلات من ‏الأسرى.  وطالبنا وبشكل مستمر وعاطفي وثابت بالإفراج ‏عن الأسرى". ‏

و "في كل الأحيان، تواصلنا بشكل كبير مع الجيش ‏الإسرائيلي والمسؤولين المدنيين. وفي نفس الوقت عملنا ‏بشكل لصيق مع قادة المجتمع في غزة وكذا الدول العربية ‏في المنطقة. ولم يكن متاحا جلب سفينة محملة بالمواد ‏الغذائية بدون فعل هذا". و "بهذه الطريقة قمنا بتقديم أكثر ‏من 43 مليون وجبة في غزة وحضرنا الطعام في 68 ‏مطبخ محلي  يقوم فيها الفلسطينيون بإطعام الفلسطينيين". ‏

وأضاف أن على الاحتلال فتح مزيد من المعابر البرية ‏للطعام والدواء "اليوم" و "عليها التوقف عن قتل المدنيين ‏وعمال الإغاثة، ويجب عليها اليوم البدء بالرحلة الطويلة ‏نحو السلام".  ‏

وقال إنه في الظروف السيئة "لن ‏تستطيع إنقاذ الأسرى بقصف كل بناية في غزة ولن تربح ‏هذه الحرب عبر تجويع كل السكان". ‏

ورحب أندريس بقرار الاحتلال التحقيق بكيفية ولماذا تم ‏استهداف موظفي المطبخ المركزي العالمي و"لكن يجب أن ‏يبدأ التحقيق من الأعلى وليس من الأسفل".

وعلق ‏على تصريحات نتنياهو بأن مقتل الموظفين "هي أشياء ‏تحدث في الحرب"، مع أن ما حدث هو "هجوم مباشر على ‏عربات معلمة ويعرف الجيش الإسرائيلي تحركاتها وهو ‏أيضا نتاج سياسة تقليص المساعدات الإنسانية لمستويات ‏يائسة. وكان فريقنا في طريقه بعد تسليم 400 طنا من ‏المساعدات عن طريق البحر. وهي الشحنة الثانية التي ‏مولتها الإمارات العربية ودعمتها قبرص وحصلت على ‏موافقة من الجيش الإسرائيلي".‏

‏ وأضاف أن الفريق عرض حياته للخطر لأن المساعدات ‏الغذائية نادرة وهناك حاجة ماسة إليها. وبحسب منظمة ‏التنصيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي العالمي، فنصف ‏السكان في غزة، 1.1 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة. ‏و "لم يكن الفريق ليقوم بالرحلة لو كان هناك طعام كاف، ‏وسافروا بالشاحنات برا لإطعام أهل غزة". ‏

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