مؤيدو الاحتلال في الغرب يوفرون له سلما للنزول عن شجرة الحرب بغزة

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عواصم - فيما كثفت الإدارة الأميركية والحكومات الأوروبية الداعمة للاحتلال من الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو، مؤخرا، لإنهاء القتال الواسع النطاق في قطاع غزة في غضون أسابيع قليلة، ما يزال الاحتلال يتمنع ويرفض نصائح مؤيديه الأميركيين والأوروبيين.النصائح الغربية تأتي بعد قراءة قادتهم أن أهداف الاحتلال في غزة وأبرزها القضاء على "حماس" وتحرير الأسرى لن يتحقق مهما طال أمد الحرب التي وصل لظاها لأثوابهم، وباتت مواقفهم مع كل يوم يمر محرجة أمام ناخبيهم المختلفين بمعظمهم في الرؤية عنهم بشأن الحرب، لذلك يسعون لتوفير سلما لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للنزول عن شجرة الحرب.تمنع نتنياهو عن وقف الحرب يأتي لسببب معاكس تماما، وهو الحفاظ على أصوات أحزاب اليمين المتطرف المتعطش لدماء الفلسطينيين، والتواق للانتقام حتى قبل السابع من تشرين أول (أكتوبر)، إضافة إلى ذلك هناك سبب آخر يمنعه من انهاء الحرب أو تخفيض وتيرتها وهو أن ذلك سينهي مستقبله السياسي، وسيجره للتحقيق بإخفاق حكومته بمواجهة "طوفان الأقصى" وكذلك سيعيده الى دائرة الضوء في محاكمته عن تهم الفساد التي يقول محللون في كيان الاحتلال إنها كفيلة كذلك بالقضاء على مستقبله السياسي.في السياق وجه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الذي زار كيان الاحتلال أول من أمس، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الذي سبقه بالزيارة الأسبوع الماضي، برسائل واضحة حول هذا الأمر إلى أعضاء مجلس الوزراء الحربي في الكيان.يأتي ذلك بينما تواصل إدارة الرئيس جو بايدن في واشنطن علنا التعبير عن دعمها الكامل لأهداف إسرائيل من الحرب على غزة، حتى إن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، قال نهاية الأسبوع، إن الإدارة تعتقد أن "هذا قد يستمر لأشهر".ومع ذلك، أوضح كيربي أن الولايات المتحدة والاحتلال يناقشان "الانتقال من عملية عسكرية عالية الكثافة إلى عمليات عسكرية أقل كثافة وأكثر دقة"، حسب وصفه.وفي نهاية لقائه مع وزير الأمن يوآف غالانت، نشر أوستن رسالة قصيرة، كتب فيها أنهما ناقشا أهداف الحرب ومراحلها وحماية المدنيين.ووفقا لمصدر في كيان الاحتلال مطلع على تفاصيل المحادثات، قال إن "أوستن أوضح أن المرحلة الحالية من الحرب، التي تعمل فيها قوات كبيرة من الجيش في عمق غزة، وتتسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية، يجب أن تنتهي".وأضاف المصدر في حديث مع "هآرتس" أن "أوستن لم يحدد موعدا دقيقا، لكن الرسالة كانت واضحة جدا".وفي إحاطة إعلامية للصحفيين قبل هبوط أوستن في مطار بن غوريون في مدينة تل أبيب، قال مسؤول أمني أميركي، إن الخبرة التي اكتسبها وزير الدفاع الأميركي في أفغانستان والعراق، عندما كان قائدا في الجيش، هي في صلب المناقشات وذات صلة بالمعضلات التي يناقشها الاحتلال في ظل الحرب على غزة.وأوضح المسؤول الأميركي أن أوستن يمكنه تقديم وجهة نظر قيمة حول هذه الأسئلة والمعضلات، وهذا ما فعله". مضيفا أنه "تحدث مع الاحتلال حول سبل الانتقال بين مراحل القتال المختلفة".ولم تكن إدارة بايدن وحدها هي التي نقلت مثل هذه الرسائل إلى الاحتلال في الأيام الأخيرة، حسب ما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، إذ دعت حكومتا بريطانيا وألمانيا، وهما من أكثر الدول المؤيدة للاحتلال في الغرب، في بداية الأسبوع إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في غزة. وتقول الصحيفة، إن حكومة نتنياهو لم تستجب رسميا للدعوات البريطانية والألمانية.كما دعت فرنسا إلى وقف إطلاق النار في وقت سابق، وانتقده الاحتلال بسبب ذلك.وما تزال إدارة بايدن وحيدة تقريبا في معارضتها المعلنة لوقف إطلاق النار، وهو ما انعكس أيضا في التصويت الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذا الشأن.وقدر المسؤول في كيان الاحتلال الذي تحدث إلى "هآرتس" أن دعوات وقف إطلاق النار من جانب الحكومات الأوروبية، والانتقادات المتزايدة لنتنياهو في مجلسي الشيوخ والكونغرس الأميركيين، تنسق مع الإدارة الأميركية.وحسب قوله، فإن "بايدن يفكر في هذه الأمور لكنه لا يصرح بها ولا يقولها بشكل مباشر في هذه اللحظة، لكنه يتحدث إلى أشخاص آخرين، وهم يحرصون على إيصال الرسالة".يأتي هذا الموقف للإدارة الأميركية، في وقت هاجم السيناتور الديمقراطي كريس كونز، المقرب من الرئيس بايدن، نتنياهو، ووصفه في مقابلة بأنه "شريك مثير للمشكلات".وعلى مر السنين، حصل كونز على دعم اللوبي المؤيد للاحتلال "أيباك"، وفي الأغلب لم يعرب عن انتقادات حادة للاحتلال، إلا أنه قال، إن نتنياهو "فعل كل ما في وسعه على مر السنين للإضرار برؤية السلام للاحتلال".وفي الأسبوع الماضي، قال عضو الكونغرس ستيف كوهين، وهو أحد المشرعين اليهود البارزين في الحزب الديمقراطي، إن بايدن "سئم" من الحرب في غزة.وحذر كوهين من أنه إذا لم يغير الاحتلال نهجه، "فسوف يفقد آخر صديق حقيقي له في العالم، وهو الرئيس بايدن".وللمرة الأولى منذ بداية الحرب الصهيونية على غزة، تقول "هارتس" "تعالت أصوات حتى في الحزب الجمهوري التي تطالب الاحتلال بالتفكير في عواقب العملية العسكرية في غزة".وقال السيناتور ليندسي غراهام، الذي يعد مؤيدا بارزا للاحتلال، يوم الأحد الماضي في مقابلة مع قناة "إن بي سي"، إن على الاحتلال أن يأخذ في الاعتبار آثار الحرب في غزة على جهود تطبيع علاقاته مع السعودية.وأوضح غراهام أن "أولئك الذين يريدون إضعاف إيران على المدى الطويل، يجب ألا يسمحوا له بتخريب العلاقات الإسرائيلية السعودية".وأضاف أنه لا يمكن للسعودية ودول أخرى أن تتحرك نحو التطبيع مع الاحتلال، إذا استمرت بممارساتها ضد الفلسطينيين.وأضاف غراهام أنه بعد أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي "أصبح هناك خياران، مواصلة دائرة الموت، أو استخدام الكارثة حافزا للتغيير".وتابع "أعتقد أن العرب سيطالبون بحل الدولتين، وأن الاحتلال سيطالب بمنطقة عازلة أمنية. لا أعرف كيف سينتهي الأمر، لكن من الواضح بالنسبة لي أنه إذا لم ننجح هذه المرة سيستغرق الأمر جيلا آخر، قبل أن نتوصل إلى اتفاق".-(وكالات)