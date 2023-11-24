مئات آلاف النازحين يتوجهون لتفقد منازلهم وسط وجنوب غزة

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بدأ مئات آلاف النازحين الفلسطينيين، صباح اليوم الجمعة، بالعودة لأحيائهم ومنازلهم بمناطق قطاع غزة الوسطى والجنوبية لتفقدها مع بدء سريان الهدنة الإنسانية المؤقتة.وأفادت وكالات أنباء، بأنه مع دخول الهدنة الإنسانية المؤقتة حيز التنفيذ في تمام الساعة 7 صباحا وتستمر 4 أيام بدأ، مئات آلاف الفلسطينيين المتواجدين بمراكز الإيواء في القطاع بالتوجه إلى منازلهم لتفقدها ومحاولة الاطمئنان على أفراد عائلاتهم.وطوال الأيام الماضية من الحرب واجه الفلسطينيون صعوبات كبيرة بالتواصل مع أفراد عائلاتهم بسبب ضعف الاتصالات وصعوبة الحركة خاصة بين المدن والمناطق الحدودية والقريبة من محاور التوغل الإسرائيلي.ويمكن للنازحين الفلسطينيين المتواجدين في شمال قطاع غزة تفقد منازلهم في تلك المنطقة في حين لن يتمكن المتواجدون في مناطق الجنوب من العودة لمناطق الشمال.وحذر الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، النازحين الفلسطينيين في جنوب القطاع من التوجه لمدينة غزة وشمالي القطاع.