مئات الإسرائيليين يعرقلون دخول المساعدات إلى غزة (فيديو)

ومنذ أيام يقوم محتجون إسرائيليون مقربون من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإغلاق معبر كرم أبو سالم لمنع الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من الدخول إلى قطاع غزة، لحين الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.
BREAKING| Hundreds of Israeli settlers attack trucks of humanitarian aid at Karm Abu Salem border crossing right now and block them from entry into Gaza.— Quds News Network (@QudsNen) February 6, 2024
Three children died today in northern Gaza from starvation. pic.twitter.com/Rxi3WOHqr3