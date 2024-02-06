الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مئات الإسرائيليين يعرقلون دخول المساعدات إلى غزة (فيديو)

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مئات الإسرائيليين يعرقلة دخول المساعدات إلى غزة (فيديو)
قالت قناة الجزيرة إن مئات المتظاهرين الإسرائيليين يحاولون عرقلة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عند معبر كرم أبو سالم.

ومنذ أيام يقوم محتجون إسرائيليون مقربون من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإغلاق معبر كرم أبو سالم لمنع الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من الدخول إلى قطاع غزة، لحين الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.اضافة اعلان

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