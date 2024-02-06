مئات الإسرائيليين يعرقلون دخول المساعدات إلى غزة (فيديو)

اضافة اعلان

BREAKING| Hundreds of Israeli settlers attack trucks of humanitarian aid at Karm Abu Salem border crossing right now and block them from entry into Gaza.



Three children died today in northern Gaza from starvation. pic.twitter.com/Rxi3WOHqr3 — Quds News Network (@QudsNen) February 6, 2024

قالت قناة الجزيرة إن مئات المتظاهرين الإسرائيليين يحاولون عرقلة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عند معبر كرم أبو سالم.ومنذ أيام يقوم محتجون إسرائيليون مقربون من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإغلاق معبر كرم أبو سالم لمنع الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من الدخول إلى قطاع غزة، لحين الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.