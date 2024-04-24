الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مئات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" في ثاني أيام الفصح اليهودي

thumbs_b_c_887d81b9bcb30d3e74e27c81c42a1670
مستوطنون يهود في المسجد الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، المسجد الأقصى بحراسة شرطية مشددة، في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي الذي يستمر أسبوعا.

اضافة اعلان


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن "عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى الأربعاء بحماية من الشرطة الإسرائيلية ارتفع إلى 420 مستوطنا".
وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت "الأوقاف الإسلامية" في بيان أن "نحو 256 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى الأربعاء بحماية من الشرطة الإسرائيلية".


ولفتت إلى أن "الشرطة الإسرائيلية تقوم بالتضييق على المصلين".


وقال شهود عيان للأناضول إن عناصر الشرطة الإسرائيلية انتشروا في ساحات المسجد الأقصى لتأمين حماية المستوطنين الذين يزداد عددهم تدريجيا أثناء اقتحاماتهم.


وتمت الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وفق الشهود.


وتسود حالة من التوتر الشديد أنحاء البلدة القديمة في مدينة القدس، وسط دعوات جماعات يمينية إسرائيلية لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي. -(الأناضول)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة العشاء والتراويح في المسجد الاقصى المبارك - (وكالات)

الفلسطينيون يحتشدون بـ"الأقصى" لإحياء "الجمعة اليتيمة"

04 نيسان 2024
المسجد الأقصى المبارك

"جماعات الهيكل" تستعد لـ"ذبح البقرات الحمراء" قبالة "الأقصى"

03 نيسان 2024
اقرأ أيضا
دمار هائل في غزة بسبب القضف الإسرائيلي المتواصل على القطاع

الاحتلال يستخدم أسلحة في غزة محرمة دوليا تحول الجثث لرماد

منذ 7 دقيقة
مجلس الأمن

دعوة لتحرير مجلس الأمن من "الفيتو" للدول دائمة العضوية

منذ 7 دقيقة
دمار هائل خلفه عدوان الاحتلال على كافة مناطق قطاع غزة-(وكالات)

"قانون ليهي" ضد جيش الاحتلال.. عقوبة أميركية واهية

منذ 8 دقيقة
الإمارات: 545 مليون دولار لمعالجة منازل المواطنين من أضرار الأمطار

الإمارات: 545 مليون دولار لمعالجة منازل المواطنين من أضرار الأمطار

منذ1 ساعة
الأونروا

"الأونروا" تناشد الحصول على 1.21 مليار دولار

منذ3 ساعة
Untitled-1

بايدن يوقع قانوناً ينص على تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

مستقبل علاقة الردع بين إسرائيل وإيران

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الأقصى ليس مجرد مبنى حجري

ماهر أبو طير |اليوم

معروف البخيت.. لم ينصف

محمود خطاطبة |اليوم

نصف عام من الحرب

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

إعلان شامل لضبط الإنفاق

سلامة الدرعاوي |اليوم

العدوان على غزة وظهور المخفي

سميح المعايطة |اليوم

قادم الأيام وجملة تساؤلات

د.خليف الخوالدة |اليوم

بين مستقبل الأحزاب في الأردن وماضي تلك الأحزاب

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |منذ 9 دقيقة
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |منذ 9 دقيقة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات | منذ23 ساعة
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات | منذ23 ساعة
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات | منذ23 ساعة
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات |22 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ضيوف الصيف

ضيوف الصيف

أطفال غزة منذ24 ساعة

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy
 
 