مئات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" في ثاني أيام الفصح اليهودي

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، المسجد الأقصى بحراسة شرطية مشددة، في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي الذي يستمر أسبوعا.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن "عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى الأربعاء بحماية من الشرطة الإسرائيلية ارتفع إلى 420 مستوطنا".

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت "الأوقاف الإسلامية" في بيان أن "نحو 256 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى الأربعاء بحماية من الشرطة الإسرائيلية".



ولفتت إلى أن "الشرطة الإسرائيلية تقوم بالتضييق على المصلين".



وقال شهود عيان للأناضول إن عناصر الشرطة الإسرائيلية انتشروا في ساحات المسجد الأقصى لتأمين حماية المستوطنين الذين يزداد عددهم تدريجيا أثناء اقتحاماتهم.



وتمت الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وفق الشهود.



وتسود حالة من التوتر الشديد أنحاء البلدة القديمة في مدينة القدس، وسط دعوات جماعات يمينية إسرائيلية لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي. -(الأناضول)