الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مئات الناشطين يتجمهرون عند تمثال الحرية في نيويورك مطالبين بوقف إطلاق النار بغزة

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تمثال الحرية
تجمع مئات الناشطين بالقرب من تمثال الحرية في نيويورك، مطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

وكتبت الجهة المنظمة للتجمع على حسابها في منصة "إكس": "مئات النشطاء تجمعوا عند التمثال (تمثال الحرية)، وأعلنوا اعتصاما هناك". وكالات اضافة اعلان


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