مئات الناشطين يتجمهرون عند تمثال الحرية في نيويورك مطالبين بوقف إطلاق النار بغزة

اضافة اعلان

تجمع مئات الناشطين بالقرب من تمثال الحرية في نيويورك، مطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وكتبت الجهة المنظمة للتجمع على حسابها في منصة "إكس": "مئات النشطاء تجمعوا عند التمثال (تمثال الحرية)، وأعلنوا اعتصاما هناك". وكالات