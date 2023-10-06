السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ماذا وراء سعي موسكو لإلغاء التصديق على معاهدة الحظر النووي؟

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رجل يقف أمام صاروخ "الشيطان" الروسي القادر على الوصول الى أي بقعة على الكرة الأرضية-(وكالات)
عواصم - يبدو أن مبررات السعي الروسي لإلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، تكمن فيما أكده الرئيس فلاديمير بوتين، في أن العقيدة العسكرية الروسية قائمة على سببين رئيسيين لاحتمال استخدام الأسلحة النووية؛ أولهما الهجوم على روسيا، فيما الثاني التهديد الوجودي لها.اضافة اعلان
وفي السياق، يبحث مجلس الدوما الروسي مسألة إلغاء التصديق على المعاهدة، فقد أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف فولودين، أمس، أن المجلس سيناقش في الاجتماع المقبل مسألة إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مضيفا أن هذا يتوافق مع المصالح الوطنية للبلاد.
تعليق بوتين جاء، أول من أمس، ضمن كلمته أمام منتدى "فالداي" الدولي في مدينة سوتشي الروسية؛ حيث قال "اسمحوا لي أن أذكركم أنه في العقيدة العسكرية الروسية، هناك سببان لاحتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية. الأول هو استخدامها ضدنا، أي ردا على ذلك، فيما يسمى بالضربة المضادة".
وبحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية، أضاف بوتين "أن السبب الثاني لاستخدام هذه الأسلحة هو التهديد الوجودي للدولة الروسية، حتى لو تم استخدام الأسلحة التقليدية ضد روسيا، ولكن وجود روسيا كدولة معرض للخطر".
وشدد الرئيس الروسي على أنه لا يرى ضرورة لخفض العتبة النووية في العقيدة الروسية، مشيرا إلى أنه لا يوجد اليوم مثل هذا الوضع الذي يهدد وجود الدولة الروسية. وتابع: "لا أعتقد أن أي شخص بكامل قواه العقلية وذاكرته السليمة يخطر على باله استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا".
فولودين أكد عبر قناته على "تليغرام"، "أن إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يتوافق مع المصالح الوطنية لدولتنا، وسيكون بمثابة رد بالمثل على الولايات المتحدة التي لم تصادق بعد على المعاهدة".
وعصر أمس، أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن احتمال سحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا يعني أن روسيا تعتزم إجراء تجارب نووية.
وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقا على تصريحات فولودين، إن المجلس يعتزم مناقشة مسألة إلغاء التصديق على المعاهدة خلال الاجتماع المقبل "هذا لا يعني الإعلان عن نوايا لإجراء تجارب نووية".
وأوضح بيسكوف "أن الرئيس يعني في المقام الأول الحاجة إلى التوصل إلى قاسم مشترك، "لأننا وقعنا وصدقنا على المعاهدة منذ زمن طويل، لكن الأميركيين لم يصدقوا عليها"، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" للأنباء.
وأضاف "للتوصل إلى قاسم مشترك، أشار الرئيس إلى إمكانية إلغاء هذا التصديق، وأعلن فولودين استعداده للقيام بذلك".
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في 24 أيلول (سبتمبر) 1996.
وتحظر المعاهدة إجراء التفجيرات التجريبية للذخيرة النووية، وكذلك التفجيرات النووية للأغراض السلمية، يشمل الحظر جميع المجالات (الغلاف الجوي، الفضاء، تحت الماء وتحت الأرض) وتحمل طابعاً شاملاً. ولم تدخل المعاهدة حيز التنفيذ لأن الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وإيران والصين لم تقم بتصديقها، ولم توقع عليها الهند وكوريا الشمالية وباكستان.
وكان مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، صرح بأن الدرع الصاروخي النووي الوطني، يجعل اليوم أحلام عدد من الساسة الغربيين في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، غير واقعية.
ومنذ حربها على أوكرانيا، تعلن موسكو عن صواريخ وأسلحة جديدة لديها القدرة لعبور القارات محملة برؤوس نووية ولديها قدرات تدميرية عالية.-(وكالات)
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