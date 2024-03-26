ماذا يعني امتناع أميركا عن التصويت على قرار مجلس الأمن لوقف الحرب على غزة؟

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فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على قرار تبناه مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، يطالب بوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن كل المحتجزين، والإسراع بدخول المزيد من المساعدات للقطاع، كما لم تستخدم "فيتو" بشأنه، يسري تساؤل في الأوساط العالمية، فيما إذا كان ذلك يعد تحولا حقيقيا في سياسة الإدارة الأميركية تجاه الاحتلال الإسرائيلي، أم لحظة عابرة ستمضي وتعود الولايات المتحدة بعدها للدعم المطلق للدولة العبرية.وتبنى القرار أعضاء المجلس الـ10 غير الدائمين، وصوت 14 من أصل 15 عضوا لصالحه. وجاء بعد 3 أيام من استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرار صاغته واشنطن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين المتبقين ووقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.كما جاء بعد 3 مرات استخدمت فيها واشنطن الفيتو لعرقلة صدور قرارات تطالب بوقف إطلاق النار، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وترك ذلك كله واشنطن في حالة ارتباك وسط سيل من الاجتهادات والقراءات لتفنيد تداعيات ومعاني ورسائل الموقف الأميركي الجديد. وامتدح التيار التقدمي بالحزب الديمقراطي القرار، واعتبره خطوة على الطريق السليم، حتى لو أتت متأخرة.أما التيارات المتشددة والجمهورية المؤيدة لإسرائيل، فاعتبرته بمثابة تراجع كبير من الرئيس جو بايدن وضربة لتل أبيب، إذ لا يتطرق القرار لارتكاب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لما يرونه "مجزرة" يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ولا يربط وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المحتجزين.وهاجم ريتشارد غولدبرغ، المسؤول السابق بإدارة الرئيس دونالد ترامب، والخبير بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، المعروفة بقربها من الجانب الإسرائيلي، موقف إدارة بايدن.وقال "إن قراءة هذا القرار تشير إلى أنه يدعي أن هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لم تحدث أبدا، وأن حماس ليست منظمة إرهابية وحشية". لقد حولت واشنطن سياستها بشكل أساسي من "لا وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح المحتجزين" إلى "نود أن نرى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، دون أن يكونا مرتبطين". وأضاف غولدبرغ "لن تطلق حماس سراح المحتجزين أبدا ما لم تواجه ضغوطا كبيرة، هذا القرار يضغط على إسرائيل ويخفف الضغط على الحركة".أما مدير الأبحاث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ديفيد ماي، فاعتبر أن "وقف إطلاق النار شعار جميل يحجب المعنى الحقيقي للقرار. إن ترك حماس في السلطة سيحافظ على قدرة الحركة على تنفيذ مجازر في المستقبل، وهو أمر وعدت قيادتها بالقيام به. أي شيء أقل من تفكيكها سيترك المواطنين الإسرائيليين غير آمنين"، وفق تعبيره.وأشار مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، السفير ديفيد ماك، إلى أن قرار واشنطن بالامتناع عن التصويت هو موقف وسط بين التصويت لصالح القرار إذا كانت هناك إدانة لحماس وهجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهو ما يعني رفض القرار حال استخدام روسيا والصين الفيتو مرة أخرى.وأوضح أنه لذلك اختارت واشنطن مسارا أكثر أمانا "لقد أرضوا عائلات المحتجزين في إسرائيل والولايات المتحدة".من جانبه، قال خبير ملف سلام الشرق الأوسط والأستاذ بالجامعة الأميركية في واشنطن، غريغوري أفتانديليان، إن قرار واشنطن كان لسببين رئيسيين؛ أولهما أن بايدن غير راض بشكل متزايد عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يعتقد أنه لا يستمع إلى نصيحة واشنطن بشأن عدم الذهاب إلى رفح بهجوم عسكري واسع النطاق، وهو أكثر قلقا بشأن الحفاظ على منصبه أكثر من أي شيء آخر.أما الثاني، وفق أفتانديليان، فإن بايدن يأمل في أنه من خلال السماح بتمرير قرار مجلس الأمن، يمكنه حشد الدعم مع الديمقراطيين التقدميين الذين انتقدوا بشدة سياسته في غزة. من جهته، قال نائب رئيس معهد كوينسي، تاريتا بارسي، إن قرار إدارة بايدن بالامتناع عن استخدام الفيتو جاء مدفوعا بـ3 عوامل رئيسية وهي؛ زيادة التوتر بين بايدن ونتنياهو، والمعارضة المتزايدة داخل إدارة بايدن العنيدة لوقف إطلاق النار، والغضب المتزايد بين قاعدة بايدن الانتخابية لدعمه القصف الإسرائيلي العشوائي على سكان غزة.وأكد السفير ماك أن امتناع بلاده عن التصويت في مجلس الأمن لا يمثل تغييرا حقيقيا في سياسة الولايات المتحدة تجاه حرب غزة، واعتبره فقط مؤشرا على التطور الأميركي المتزايد حول كيفية التعامل مع مجلس الأمن بطريقة أكثر حكمة سواء من حيث مراعاة الرأي العام الأميركي أو من حيث العلاقات الأميركية مع بقية العالم.ورأى أنه وعلى نحو متزايد، بدأ بايدن يفهم أن ما يجري في غزة وبما يشير إلى أن هذه الحكومة الإسرائيلية في حالة حرب مع جميع الفلسطينيين غرب نهر الأردن من حيث الطريقة التي يتصرف بها نتنياهو وشركاؤه في الائتلاف اليميني.واتفق الخبير غريغوري أفتانديليان مع الطرح السابق، وقال إن ذلك ليس سوى تحول طفيف في حرب غزة، لأن بايدن لم يضع أي شرط على تقديم الأسلحة الأميركية لإسرائيل كما يريد العديد من الديمقراطيين، ولا يميل إلى خفض المساعدات لها. وأضاف "نعم يمكننا أن نتوقع المزيد من الحرب الكلامية بين بايدن ونتنياهو، ولكن من المشكوك فيه أن بايدن سيفرض أي إجراءات عقابية على إسرائيل. فهو يعرف الدعم القوي بين الجمهوريين لنتنياهو، ومن بعض الديمقراطيين، كما يعلم أنه من غير المرجح أن يعاقب الكونغرس إسرائيل، حتى لو قتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في غزة".وأشار بارسي إلى أن كل ما جرى قبل تمرير ذلك القرار لم يكن سوى تحول بلاغي، حتى مع حديث بايدن عن ضرورة وقف إطلاق النار، في حين يشير تصويت أول من أمس إلى تحول في الموقف.وتابع "ومع ذلك، سيكون القرار بلا معنى ما لم يضغط بايدن لضمان عدم تمرير القرار فحسب، بل تنفيذه أيضا. وحتى الآن تعد إشارات بايدن غير مشجعة، خاصة مع زعم الإدارة، أول من أمس، أن القرار غير ملزم". وحذر بارسي، بايدن، من أنه سيضع نفسه في موقف أسوأ مع المجتمع الدولي ومع شعبه إذا لم يتخذ موقفا أكثر صرامة لأنه بهذا القرار والتصويت، رفع سقف التوقعات. وأكد أن تمرير القرار دون تنفيذه ستكون له نتائج عكسية على بايدن سياسيا.-(وكالات)