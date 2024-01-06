السبت 06 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ماذا يفعل الاحتلال لتفادي الوقوع بمحاكمة دولية؟

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
عواصم - جملة من الاجراءات يمارسها الاحتلال الاسرائيلي راهنا لتفادي الوقوع في مصيدة المحاكمة الدولية على جرائمه في غزة بعد الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية.اضافة اعلان
فقد ذكر موقع "أكسيوس" أن خارجية الاحتلال أرسلت برقيات عاجلة إلى سفاراتها لحشد ضغط دولي ضد دعوى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة المتهمة بها أمام محكمة العدل الدولية.
وكانت مثل تلك البرقيات ذات نفع في الماضي حين كان الاحتلال يمارس التضليل على الشعوب والدول خاصة في أوروبا، ويدعي أنه المظلوم في إعتداءاته وعدوانه الذي لم يتوقف يوما وما زال منذ 75 عاما على الشعب الفلسطيني، وحتى قبل ذلك.
وأشار الموقع الأميركي إلى أن إسرائيل تسعى لحشد ذلك الضغط لإحباط الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتجنب قرار مؤقت من المحكمة بوقف القتال فورا.
ووجهت الخارجية الإسرائيلية السفارات لإقناع الدبلوماسيين المحليين والسياسيين للإدلاء ببيانات ضد دعوى جنوب أفريقيا.
ومن المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع علنية لنظر الدعوى يومي 11 و12 الشهر الحالي.
والأسبوع الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بدورها هاجمت إسرائيل جنوب أفريقيا، ووصفت خطوتها "بمؤامرة الدم".
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حربها على قطاع غزة، في حين قالت دولة الكيان المحتل إنها ستمثل أمام المحكمة للطعن في الاتهام.
وبعد ثلاثة أشهر من عدوانها على قطاع غزة، يتعين على دولة الاحتلال الرد أمام محكمة دولية لأول مرة بسبب الحرب المستمرة التي خلفت حتى أمس نحو 23 ألف شهيد وأكثر من 57 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال.
وفي هذا السياق، عينت دولة الاحتلال الخميس الماضي البروفيسور البريطاني مالكولم شو، الذي يعدّ من أشهر خبراء العالم بمجال القانون الدولي، لتمثيلها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لمواجهة القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا.
وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، إلا أن قضاة المحكمة ليس لديهم السلطة لإجبار أي دولة على تنفيذ الأحكام.-(وكالات)
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