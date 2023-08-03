ما الدوافع وراء القرار المفاجئ لإقالة رئيسة وزراء تونس؟

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عواصم - تفاوتت ردود الفعل إزاء القرار المفاجئ للرئيس التونسي قيس سعيد باقالة رئيسة الوزراء نجلاء بودن والذي أعلن عنه في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء الماضي، سواء داخل تونس أو خارجها ما بين مؤيد ومعارض.وبتقليده الحشاني منصب رئيس الحكومة، يكون سعيد قد غير جهازه التنفيذي 3 مرات منذ تسلمه رئاسة تونس.خبر إقالة رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، من دون "سابق إنذار" أثار موجة من التساؤلات، منها الأسباب والدوافع التي عجلت برحيلها، رغم أنها لم تتم سنتين على رأس الجهاز التنفيذي.ولم تشرح الرئاسة التونسية، ولا أي جهة رسمية، بعد، السبب وراء إقالة بودن من منصبها.منتقدو قرار الرئيس، قيس سعيد، يرون في إعلان اقالة بودن في وقت متأخر بمثابة "تنصل عن مسؤولياته بخصوص ما وصلت إليه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية"، ومحاولة منه، "بث رسالة مفادها أنها أخفقت في مهمتها"، وفق تعبير أحد القياديين السابقين في حركة النهضة، محمد القوماني.القوماني، الذي استقال مؤخرا من أكبر حزب معارض للرئيس التونسي، أكد في تصريحات أن قرارات سعيد، أصبحت غير متوقعة، "لقد أخرج الممارسة السياسية من التقاليد المتعارف عليها، بينما يجتهد في تطبيق قناعاته فقط".الا أن المحلل السياسي، بسام حمدي، يرى أن القرار كان متوقعا نظرا لعدة اعتبارات، أبرزها أن سعيد يرى بأن حكومة بودن "لم تقم بدورها الاجتماعي والاقتصادي بشكل كاف لإيجاد الحلول الناجعة للفقر وغياب المواد الغذائية الأساسية".وأشار حمدي إلى أن حكومة بودن "فشلت أيضا في معالجة عدة ملفات، مثل الانقطاعات المتكررة للمياه والتيار الكهربائي".وقال: "أعتقد أن هذا ما عجل بإقالتها".وكان سعيد قد عين، نجلاء بودن رمضان، رئيسة للوزراء قبل نحو عامين بعدما أقال رئيس الوزراء، هشام المشيشي، وسيطر على جميع السلطات تقريبا، في حزيران (يوليو) عام 2021، وحل البرلمان في خطوة وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب".لكن حكومة بودن عجزت عن إصلاح الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وسط مخاوف من أن تونس لن تكون قادرة على سداد ديونها الخارجية بسبب أزمة مالية حادة أدت إلى نقص العديد من السلع، مثل الخبز والسكر والأرز والبن.ويرى حمدي أن سعيد، "أصبح على دراية بأنه لا يقدر لوحده على إدارة كافة شؤون البلاد، خاصة الشأن الاقتصادي والاجتماعي".وأردف "سيلجأ الرئيس لتعيين شخصيات ذات تجربة في المجال الاقتصادي" مشيرا إلى اختصاص رئيس الحكومة المكلف، أحمد الحشاني.وأدت الأزمة المالية التي تشهدها تونس بشكل خاص إلى نقص مزمن في المنتجات الغذائية الأساسية، على خلفية التوترات السياسية الشديدة منذ احتكر سعيد كل السلطات، في عام 2021 .ويرى قوماني، أن تعيين الحشاني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وهو الإداري المختص في القانون "وإن كان موظفا بالبنك المركزي، لا يحيل لنية الرئيس تجاوز الأزمة".أما عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء إقالة بودن، فيرى قوماني بأن سعيد "بصدد محاولة إلصاق التعثر في المجال الاقتصادي والاجتماعي بحكومة بودن، بينما هو المسؤول على ذلك".ويقول قوماني، الذي كان عضوا بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة، إن بودن وحكومتها لم تقاسم سعيد ما يصفه هو بـ"الخيارات الاستراتيجية للدولة"، حيث كثيرا ما اشتغلت هي، بمعية وزرائها لحقائب الاقتصاد والمالية، على آليات عادية لتجاوز الأزمة الاقتصادية، وعلى رأسها الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وما يترتب عن ذلك من إصلاحات "لكن الرئيس لم يساير تلك المقاربة المتعارف عليها في كل الدول".وفي تشرين أول (أكتوبر) من عام 2022، توصلت تونس، التي يبلغ دينها العام نحو 80 % من إجمالي الناتج المحلي، إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يناهز ملياري دولار، لكن المحادثات تعثرت منذ ذلك الحين، بسبب الإصلاحات التي طالب بها الصندوق ولا سيما بالنسبة إلى الشركات التي تديرها الدولة وإلغاء الدعم الحكومي عن منتجات أساسية، وهو ما رفضه سعيد.ويرفض الرئيس التونسي برنامج الإصلاح الذي وضعه الصندوق والذي ينص خصوصا على إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية مثقلة بالديون.وتشكل تونس مصدر قلق لأوروبا، وبخاصة لإيطاليا، بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها وتزايد المهاجرين الذي ينطلقون من سواحلها القريبة جدا من السواحل الإيطالية بقصد الوصول إلى أوروبا.ويقول حمدي في الصدد" "لا أعتقد أن لملف المهاجرين علاقة بإقالة بودن، لأنه ملف إقليمي ولا يخص تونس وحدها"، ثم تابع "المعروف هو أن قيس سعيد هو من يدير هذا الملف، لذلك لن يحمل توافد المهاجرين لبودن".ولتخفيف الاحتقان الاجتماعي المرتقب، رجح حمدي أن يعمد سعيد إلى تعيين أسماء مختصين في الاقتصاد لحمل حقائب تعنى بالجانب الاجتماعي والمالي للمواطنين الذين أثقلهم الوضع العام للبلاد.وسيترأس رئيس الجهاز التنفيذي الجديد، أحمد الحشاني، الحكومة 14 بعد الثورة التي شهدتها تونس عام 2010، والتي أطاحت بنظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، ورابع حكومة منذ تولي، قيس سعيد، منصب رئيس الجمهورية، بعد بودن، وهشام المشيشي، وإلياس الفخفاخ.ويواجه الحشاني مهام وتحديات صعبة، أبرزها المشهدين السياسي والاقتصادي والذين تغلفهما الضبابية في البلاد منذ أكثر من عامين بسبب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد بداية من إقالة الحكومة وحل البرلمان علاوة على الأزمة السياسية الطاحنة التي تعيشها تونس في الفترة الأخيرة.وأحمد الحشاني ليس سياسيا ولم ينتمي لاي حزب فهو مدير الموارد البشرية السابق في البنك المركزي التونسي وخبير قانوني، تخرج من كلية الحقوق السياسية والاقتصادية بتونس كما حصل على درجة الماجستير عام 1983.وبناء على وضعها الاقتصادي المتردي، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتونس من CCC+ إلى CCC- بسبب تأخيرات في المفاوضات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.-(وكالات)