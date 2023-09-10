ما الذي حققته قمة "العشرين" لتصفها روسيا بالناجحة؟

اضافة اعلان

الهند - في ختام أعمالها سلمت الهند رئاسة قمة "العشرين" إلى البرازيل، فيما أشادت روسيا بالإعلان التوافقي الذي نأى عن انتقادها بشكل مباشر بسبب الحرب في أوكرانيا، ووصفتها بالناجحة.وطلب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من قادة المجموعة عقد اجتماع افتراضي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لمراجعة التقدم في السياسات المقترحة، والأهداف المعلنة في القمة.وقال مودي في بيان "مسؤوليتنا هي النظر في الاقتراحات التي قُدمت لنرى سبل تسريع التقدم بشأنها".وأصدرت المجموعة إعلانا للقادة أحجم عن انتقاد روسيا بسبب الحرب، لكنه سلط الضوء على المعاناة الإنسانية التي سببها الصراع، ودعا جميع الدول إلى عدم استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي.وجاء الإعلان التوافقي مفاجأة؛ ففي الأسابيع التي سبقت القمة، تسببت وجهات النظر المتباينة بشدة بخصوص الحرب الروسية في إثارة مخاوف بشأن خروج القمة عن مسارها، وطالب الغرب الدول الأعضاء بانتقاد موسكو بسبب الغزو، وردت موسكو بأنها ستعرقل أي قرار لا يخدم موقفها.ووصف وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أمس قمة العشرين بـ"الناجحة" سواء للهند أو للدول النامية الواقعة في جنوب العالم، موضحا أن بلاده "تمكنت من إحباط المحاولات الغربية لجعل أوكرانيا تهيمن على جدول أعمال القمة".وأضاف لافروف الذي تولى رئاسة الوفد الروسي في مؤتمر صحفي أن "نص الإعلان الختامي لا يذكر روسيا على الإطلاق"، مشيرا إلى أن "الرئاسة الهندية نجحت فعلا في توحيد المشاركين في مجموعة العشرين، الذين يمثلون جنوب العالم"، لافتا إلى أن البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين تمكنت من إسماع أصواتها، وساعدت على ضمان عدم طغيان الصراع الأوكراني على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين.من جهته قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان للصحفيين، إن الإعلان الصادر عن القمة "يبلي بلاء حسنا في الدفاع عن المبدأ القائل، بأنه لا يجوز للدول استخدام القوة للسعي للاستيلاء على أراض أو انتهاك سلامة أراضي دول أخرى وسيادتها، أو استقلالها السياسي".وأشادت ألمانيا وبريطانيا أيضا بالقرار، لكن أوكرانيا قالت على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها أوليغ نيكولنكو، إنه "ليس شيئا يدعو للفخر".من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إن مجموعة العشرين التي تأسست لحل القضايا الاقتصادية الدولية ليست بالضرورة المكان الذي يُتوقع منه أن يحرز تقدما دبلوماسيا بشأن الحرب في أوكرانيا.لكنه أضاف في مؤتمر صحفي، أن إعلان مجموعة العشرين لا يمثل نصرا دبلوماسيا لروسيا، التي بدت في عزلة خلال القمة.وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن العدوان الروسي على أوكرانيا يمكن أن يهز أسس مجموعة العشرين.وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي طلب عدم كشف هويته أمس إن حرب أوكرانيا كانت القضية الأكثر إثارة للجدل قبل التوصل إلى توافق.ومن المشاريع التي ترسخت بقمة العشرين توقيع مبادرة البنية التحتية المعروفة باسم (الممر الاقتصادي) الذي وقع ما بين السعودية والهند والإمارات وأوروبا.ووصف عاموس هوكستاين المبعوث الرئاسي لشؤون الطاقة في الإدارة الأميركية المشروع بالطموح للغاية، وانه سيكون له أثر إيجابي كبير جداً على المنطقة، مضيفا في تصريحات صحافية أمس إنه "سيغير الشرق الأوسط".كما أضاف أن التوقيع على مذكرة التفاهم هو ثمار حراك هادئ وجهود دبلوماسية استمرت أشهراً.وأكد أنه خطة طموحة عملت عليها الإدارة الأميركية لعدة أشهر حتى تم التوصل إلى توقيع مذكرة التفاهم بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة الهندية نيودلهي.إلى ذلك، أوضح أن البدء في وضع الخطوط العريضة للخطة سيبدأ خلال 60 يوما، حيث ستجتمع لجان العمل لوضع الميزانية ومراجعة البنية التحتية الموجودة لربط السعودية والإمارات والأردن بخطط سكك حديدية، ثم بحث آلية الاستثمار وبدء التفاوض حول مراكز توليد الطاقة مثل الكهرباء والهيدروجين وعقود الشراء مع أوروبا.وتوقع هوكستاين أن تحقق السنة الأولى تقدما ملموسا قبل الانتقال للمرحلة الثانية وهي التنفيذ والبناء والاستثمارات.وكان ولي العهد السعودي أعلن أول من أمس أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. مضيفا على هامش قمة مجموعة العشرين أن هذا المشروع سيسهم بتطوير وتأهيل البنية التحتية وربط المواني وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية.كما أوضح أنه سيسهم أيضا في مد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، مضيفا إن مذكرة التفاهم تدعم جهود تطوير الطاقة النظيفة وتوليد فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد لجميع الأطراف.يشار إلى أن هذه الخطة تتألف من ممرين منفصلين، هما الممر الشرقي الذي يربط الهند مع الخليج والممر الشمالي الذي يربط الخليج بأوروبا.وتشمل تلك الممرات سكة حديد ستشكل بعد إنشائها شبكة عابرة للحدود من السفن إلى السكك الحديدية لتكملة طرق النقل البرية والبحرية القائمة لتمكين مرور السلع والخدمات.وفي ختامها وافقت مجموعة العشرين على انضمام الاتحاد الأفريقي لها، الذي يضم 55 دولة، عضوا دائما ممثلا عن دول جنوب العالم في المجموعة.وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، من بين المشاركين في القمة التي استضافها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي سعى للعب دور محوري لتحقيق توازن بين مصالح جنوب العالم ومصالح الغرب.-(وكالات)