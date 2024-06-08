ما تداعيات توسع الحرب بين حزب الله والاحتلال على لبنان؟

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بيروت- مع وصول التهديدات والتصعيد بين الاحتلال و"حزب الله" لأعلى مستوى منذ 8 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ارتفعت المخاوف من توسّع رقعة الحرب وما لذلك من تداعيات "كارثية" على أمن لبنان واقتصاده المتأزم بالفعل، نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.وتتواصل المواجهات والقصف المتبادل على الحدود اللبنانية منذ 8 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على وقع حرب غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات معظمهم بالجانب اللبناني.وكانت تلك المواجهات تشهد هدوءا حذرا من حين لآخر، لكنها مؤخرا أخذت منحى تصعيديا لافتا مع زيادة هجمات "حزب الله" ضد الاحتلال لمستويات غير مسبوقة وإدخاله مسيّرات انقضاضية في المواجهة، وتوسيع عملياته في الداخل الصهيوني، وتصديه بالدفاعات الصاروخية لمقاتلات الاحتلال، ما دفع تل أبيب إلى التهديد بشن عملية "قوية جدا" في الشمال.وأمام هذه التطورات، حذر محلل من خطورة انزلاق الوضع إلى حرب شاملة "ستكون كارثة على لبنان"، فيما رأى آخر أنه حتى وإن وقعت الحرب فإن "حزب الله يملك قدرات تجعله قادرا على تحديد الأهداف وإدارة الأمور".كما تحدث خبير اقتصادي عن عدة أنواع من الخسائر التي يتعرض لها لبنان نتيجة الحرب ومشاركة "حزب الله" فيها، محذرا "في حال حصول حرب فالتداعيات الاقتصادية على لبنان والخسائر ستكون كارثة".وتقول الفصائل في لبنان إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أميركي خلفت قرابة 120 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.والأسبوع الحالي، نشرت صحيفة "الأخبار" المقربة من "حزب الله" معلومات عن تحديد منتصف حزيران (يونيو) الحالي موعدا لضربة صهيونية على لبنان. ليسارع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لنفي صحة تلقيه تحذيرات بشأن ذلك.وفيما لم توضح الصحيفة اللبنانية أي تفاصيل بشأن مصدر تلك المعلومات ودقتها، لكنها جاءت في ظل دعوات داخل الاحتلال من وزراء بالحكومة لشن "هجوم استباقي قوي" ضد "حزب الله".فيما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم استمرار الوضع عند الحدود الشمالية للكيان الصهيوني على المنوال الحالي نفسه حيث تتواصل هجمات من لبنان.كما أفادت هيئة البث العبرية (رسمية) بأن الجيش الصهيوني ينتظر قرارا من الحكومة لجعل المواجهة مع "حزب الله" في لبنان "ساحة حرب رئيسة" تشمل عملية برية، وتحويل الحرب على قطاع غزة إلى "ساحة معارك ثانوية".في المقابل، قال متحدث الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء خطر التصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية".وأوضح أن قلق واشنطن بشأن التصعيد على الحدود اللبنانية "مستمر منذ أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، حيث انخرطنا في محادثات دبلوماسية مكثفة لمحاولة تجنب تصاعد الصراع إلى ما هو أبعد من السيطرة".وادعى ميلر أن الحكومة الصهيونية أكدت "بشكل خاص" للولايات المتحدة أن "الحل الدبلوماسي هو المفضل لديهم لهذا الصراع".وهذا أيضا ما أكده ميقاتي بأنه يجري "اتصالات دبلوماسية واسعة" في مسعى لـ"وقف العدوان الصهيوني المستمر على جنوب لبنان".واعتبر المحلل السياسي فيصل عبد الساتر، في حديث للأناضول، أن "التهديدات الصهيونية تعبر عن خوفهم من قدرات حزب الله التي تظهر عبر عملياته العسكرية عند الجبهة الجنوبية".وذكر أن الاستطلاعات تقول إن معدل عمليات "حزب الله" ارتفع إلى 10 هجمات في اليوم.وتابع: "وقوع الحرب احتمال وارد، لكن في المقابل حزب الله يملك قدرات تجعله قادرا على تحديد الأهداف وإدارة الأمور".وعن هذه التطورات، قال المحلل السياسي والصحفي طوني عيسى، إن "حزب الله ربط لبنان بغزة ولن يفك هذا الربط تحت أي ظرف، ونعلم أن حرب غزة ليست بوارد الانتهاء بوقت قريب وقد تطول لأشهر أو سنوات، وهذا يعني أن الحرب في جنوب لبنان مستمرة من دون أفق زمني".ورأى في حديثه للأناضول، أن "الأشهر الثلاثة (يونيو ويوليو وأغسطس) خطرة في لبنان، لأن الاحتلال يريد تنفيذ المنطقة العازلة عند الحدود تمهيدا لإدخال سكان الشمال للمدارس في أيلول المقبل".وذكر أن "هناك خيارين إما الدبلوماسي أو الحرب الشاملة، وحتى الآن نقول إن المفاوضات والهدنة هي السائدة لكن مع الاقتراب من أيلول يرتفع خطر الحرب والتصعيد".ومرارا أكد "حزب الله" أنه سيستمر في القتال ما لم يوقف الاحتلال حملتها على غزة، ليبقى الطرفان عالقين في حرب استنزاف، حيث أجبر أكثر من 100 ألف لبناني وعدد مماثل من الإسرائيليين على النزوح من منازلهم.وسبق لإسرائيل الإشارة إلى أنها قد تزيد حدة الأعمال العسكرية إذا أخفقت الدبلوماسية في السماح لسكان المناطق الواقعة على حدودها الشمالية بالعودة إلى منازلهم بأمان.وعن اتساع رقعة الصراع، قال عيسى إن "الحرب التي بدأت عند الحدود الجنوبية أصبحت على مستوى كل الجنوب وصولا لصيدا، وشرقا للبقاع الغربي وبعلبك".وأضاف أن "هناك توسيعا تدريجيا للحرب قد يؤدي لحرب شاملة في لبنان"، لافتا إلى أنه في حال حصول حرب ستكون كارثة على لبنان.وذكر أن مقابل كلّ هذا، تبقى الحكومة اللبنانية عاجزة عن التعاطي مع الأزمات الداخلية، فهي غير قادرة على توحيد صرف الدولار أو انتخاب رئيس جمهورية.-(وكالات)