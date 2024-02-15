ما شكل الدولة الفلسطينية الموعودة في نظر الرئيس الأميركي؟

اضافة اعلان

عواصم- فكرة الدولة الفلسطينية الموعودة من الإدارة الأميركية تلقى ترحيبا عربيا، إلا أن شكل تلك الدولة يشكل قائمة من التساؤل من قبل قيادات عربية، وفلسطينية عمّا ستكون عليه، وفيما إذا كانت متوافقة من القرار الأممي 242، أو مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية.ويخشى مراقبون أن ما يدور بخلد الرئيس الأميركي جو بايدن عن الدولة الفلسطينية الموعودة لا يغدو أكثر من "بانتوستانات" كتلك التي خصصت لأصحاب البلاد الأصليين في جنوب أفريقيا، ولن يرضى بها الشعب الفلسطيني ولا المقاومة الفلسطينية، أو السلطة ومنظمة التحرير وحركة فتح وحماس.كثير من المراقبين يرون في الوعد الأميركي مجرد مخدر ضخ في الشارع العربي وفي أوساط العرب والمسلمين الأميركيين في الولايات المتحدة لعدة أسباب أبرزها امتصاص الغضب والاستياء من الدعم اللامتناهي للحكومة اليمينية المتطرفة في دولة الاحتلال والذي طال كذلك معظم الأميركيين المستاءين من المليارات من الدولارات الاميركية التي تصرف في العدوان على المدنيين والتي تحصد يوميا مئات الأرواح خاصة الأطفال.ومن أهداف التلويح بالدولة الفلسطينية يعتبر محللون أنها جزرة صغيرة جدا أمام العصا الضخمة التي تنهال على قطاع غزة الذي لم يسلم بشر ولا حجر هناك من شروره.ويرى محللون أن تلك الجزرة من شأنها أن تفيد بايدن الذي أعلن عزمه الترشح لولاية ثانية، في جذب أصوات المسلمين والعرب في الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مع تأكيد للخبراء أنه لولا تلك الأصوات لما كان بايدن في سدة الرئاسة الآن.وفي السياق حذر مقال في صحيفة "غارديان" البريطانية من أن ما يروج له الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الدولة الفلسطينية لا يرد فيه أي ذكر للقرار 242، بل ربما يقتصر على دويلة على غرار البانتوستانات في جنوب أفريقيا أثناء نظام الفصل العنصري، مشددا على أن 3 أمور لا بد أن تكون هي الأساس للدولة المرتقبة.ولفتت الصحيفة، في مقال بقلم إتش إيه هيلير، وهو هو زميل مشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إلى إعلان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون المفاجئ باحتمال اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطينية قبل نهاية عملية السلام مع إسرائيل، وقول الولايات المتحدة أيضا إنها يمكن أن تعترف بالدولة الفلسطينية بعد الحرب في غزة.ورأى الكاتب أن هذا الاتجاه نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذا كان يرتكز على قرار مجلس الأمن رقم 242، الذي يقوم على مبدأ أن انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 شرط مسبق للسلام، فإنه سيكون متسقا مع التحركات الأخرى التي تم اتخاذها في هذا الاتجاه، وأبرزها مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي قبل بها جميع أعضاء الجامعة وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، بما فيها إيران، دعمها لها، مع أن إسرائيل لا تزال ترفضها.غير أن الدولة التي تتحدث عنها واشنطن، حسب هيلير، قد لا يكون فيها أي ذكر للقرار 242، وما يروج له الرئيس الأميركي يبدو أنه دويلة على غرار البانتوستانات في جنوب أفريقيا أثناء الفصل العنصري، أو الدول العميلة لروسيا في شرق أوكرانيا، مما يعني أنها ليست دولة على الإطلاق.لهذا يقول الكاتب لا بد للدولة الفلسطينية الجديدة أن تقوم على 3 أسس، وهي أنه لا يمكن الاستيلاء على الأرض بالقوة، وضرورة إبعاد ونبذ اليمين المتطرف في إسرائيل، مع القيام بإصلاح حقيقي للمجلس الوطني الفلسطيني.وإذا تم إنشاء مثل هذه الدويلة الفلسطينية، فلن ينظر إليها الفلسطينيون ولا المنطقة المحيطة ولا حتى المجتمع الدولي، على أنها وفاء من إسرائيل بالتزامات القانون الدولي، ولا كاعتراف بتطلعات الفلسطينيين في إقامة دولة، بحسب الكاتب الذي يرى أن تلك الخطوة سيُنظر إليها على أنها إضفاء للشرعية على الاحتلال، ولن يساعد ذلك إسرائيل وحلفاءها على الحصول على الدعم داخل المنطقة.أما الطريق إلى التقدم، فيقوم على 3 ركائز لا غنى عنها، بحسب هيلر، أولها أن يبقى القرار "242 في عام 2024" هو حجر الزاوية، ليس فقط لمعالجة القضية الفلسطينية، بل للحفاظ على مبدأ رفض القوة كوسيلة للاستيلاء على الأرض، لأن المجتمع الدولي يراقب ما يقوم به الغرب في إسرائيل وفلسطين، ويقارنه بما تفعله روسيا وأوكرانيا، ولا يمكننا أن نسمح بأن يكون التناقض هو القاعدة السائدة اليوم.أما الركيزة الثانية فهي إجراء إصلاح حقيقي للمجلس الوطني الفلسطيني، الهيئة التشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لجعله قابلا للمساءلة وأكثر ديمقراطية وأكثر تمثيلا.وأخيرا، لا بد من رفض اليمين الإسرائيلي المتطرف الممثل في الحكومة الحالية، "لنضمن أن سلوكنا يعكس قيمنا، وبالتالي على الغرب أن يعمل على تهميش وعزل القوى السياسية الإسرائيلية التي تعمل على تقويض سلامة شعب إسرائيل، فضلا عن المصالح العالمية في المنطقة".ووفقا لمصادر إعلامية أميركية مطلعة، فقد ربط بايدن اعترافه المحتمل بدولة فلسطينية بتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية، أبرزها المملكة العربية السعودية.ويعتقد بعض المسؤولين داخل إدارة بايدن أن الاعتراف بدولة فلسطينية قد يكون الخطوة الأولى نحو حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. كما تأتي الدولة الموعودة ضمن مسعى أميركي لتنفيذ حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بطريقة تضمن الأمن لإسرائيل.الالتفاتة الأميركية تأتي في وقت يعارض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، منذ فترة طويلة حل الدولتين، وما يزيد من تنكره للدولة الفلسطينية انضمام متطرفين يمينيين يعارضون أي شكل من أشكال الحكم الذاتي للفلسطينيين.يذكر أن الإدارة الأميركية لم تقر بعدُ سياسة جديدة في هذا الشأن، ولا تزال تضع قائمة من الخيارات المحتملة للنظر فيها. ويرى مراقبون متفائلون أن هذا التطور يعد خطوة مهمة نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة، ويفتح الباب لمزيد من المناقشات والتفاوض بين الأطراف المعنية. كما يمثل تغييرا في النهج الأميركي تجاه القضية الفلسطينية، ويظهر استعدادا لاستكشاف خيارات جديدة قد تساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.-(وكالات)