الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ما قصة الجندي الذي مات بسبب "ما شاهده في غزة"؟

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الرقيب ستاف بيشا من الكتيبة 12 في لواء الجولاني

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الرقيب ستاف بيشا من الكتيبة 12 في لواء الجولاني مات بسبب سكتة قلبية بعد أيام من سحبه من قطاع غزة.

وذكر مقربون من عائلته أنه في 29 ديسمبر، ركب ستاف سيارته الخاصة وشعر بالمرض، تم نقله إلى مستشفى إيخيلوف وتوفي في غضون ساعتين بسبب سكتة قلبية.

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وقال دور، وهو صديق لستاف الذي خدم معه في الاحتياط: "لم يكن لديه أي مشاكل صحية، لقد كان الشخص الأكثر صحة وسعادة على الإطلاق. لكنه قضى وقتًا صعبًا في غزة ولا شك أن ذلك أثر عليه وعلى صحته. والآن يرفضون الاعتراف به كجندي في جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف: "سقط العديد من الجنود الذين خدموا تحت قيادته. وكان يعرف الكثير من الجنود الذين قتلوا. والعديد من جنود الجولاني الذين سقطوا خلال المعركة البرية كانوا من جنوده".

وتعرض لواء جولاني لخسائر فادحة في العملية البرية في غزة، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى سحبه خصوصا بعد مقتل قائد الكتيبة 12. 

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