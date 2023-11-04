السبت 04 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ما هو صاروخ "كونكورس" الذي استخدامه القسام في المعركة؟

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ما هو صاروخ "كونكورس" الذي استخدامه القسام في المعركة؟
أعلنت كتائب القسام عن استهداف دبابة لجيش الاحتلال، خلال القتال جنوب غرب حي تل الهوا في غزة، اليوم، بصاروخ من طراز "كونكورس".
يعتبر صاروخ "كونكورس" من عائلة الصواريخ المضادة للدروع التي صنعتها روسيا، خلال القرن الماضي، وأجرت عمليات تطوير عليه.اضافة اعلان


الصاروخ من الجيل الثاني من الصواريخ العاملة بتقنية القيادة اللاسلكية، أو "القيادة نصف الآلية إلى خط البصر"، ومصمم لمشاغلة الأهداف الثابتة والمتحركة، بما في ذلك الأهداف الجوية بطيئة الحركة وعلى مستوى طيران منخفض.
صمم الصاروخ للاستخدام في الأدوار النقالة والمحمولة ويمكن استخدامه على العربات المدرعة.
تقول أبحاث عسكرية إن وزن الصاروخ يبلغ 14.6 كلغم، وطوله 1,150 ملم، وقطره 135 ملم، وتبلغ المسافة بين أقصى الجناحين 468 ملم، وصمام للاختراق حتى 500 - 650 ملم من الجسم المدرع.
واستخدمت المقاومة منذ بداية "طوفان الأقصى" عدة صواريخ مضادة للدروع بينها "الياسين 105"، المصنوع محلياً، و"الكورنيت".
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