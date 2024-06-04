 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

متى سيلقي نتنياهو خطابه أمام الكونغرس؟

نتنياهو
رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومصادر في الكونغرس الأميركي، الاثنين، إنه لم يتحدد بعد موعد خطاب نتنياهو المقرر أمام اجتماع مشترك لمجلسي الكونغرس، وذلك في أعقاب تقارير أفادت بأن 13 حزيران/ يونيو هو الموعد المحدد، بحسب وسائل إعلام عالمية.اضافة اعلان

وكانت وسائل إعلام أميركية، ذكرت في وقت سابق، أن نتنياهو سيلقي كلمة أمام مجلسي النواب والشيوخ يوم 13 حزيران/ يونيو.

وبحسب موقع قناة "القاهرة الإخبارية"، كان من شأن ذلك الموعد أن يتزامن مع وجود الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي اختلف مع نتنياهو بشأن حرب غزة، في بوليا بإيطاليا لحضور قمة زعماء مجموعة السبع في الفترة من 13 إلى 15 حزيران/ يونيو. والولايات المتحدة هي الحليف الرئيس لـ"إسرائيل" وتقدم لها مساعدات بمليارات الدولارات.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، إنه لم يتحدد بعد موعد لإلقاء خطابه أمام الكونغرس، لكنه لن يلقيه في 13 حزيران/ يونيو بسبب عطلة يهودية.

ويعد إلقاء زعماء أجانب كلمات أمام الاجتماعات المشتركة لمجلسي الكونغرس شرفًا نادرًا يقتصر عمومًا على أقرب حلفاء الولايات المتحدة أو الشخصيات العالمية الكبرى. وألقى نتنياهو بالفعل ثلاثة خطابات من هذا القبيل، كان أحدثها في 2015.

وهذا الخطاب سيجعل نتنياهو أول زعيم أجنبي يخاطب الاجتماعات المشتركة للكونغرس أربع مرات. وهو الآن متعادل بثلاث مرات مع رئيس وزراء بريطانيا السابق ونستون تشرشل.

وبات دعم بايدن لـ"إسرائيل" في حربها على حماس عبئًا سياسيًا عليه، وبخاصة بين شباب الديمقراطيين، وهو يترشح لفترة جديدة في المنصب هذا العام.
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