مجازر جديدة بغزة والضمير العالمي ما يزال غائبا

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غزة - في اليوم 16 من حربها الشاملة على غزة، ارتكبت إسرائيل مجازر جديدة بحق المدنيين، خاصة جنوبي القطاع، حيث استشهد منذ فجر امس 166 فلسطينيا، في حين أعلنت كتائب القسام أنها أوقعت قوة للاحتلال مدرعة في كمين محكم بعد عبورها السياج الحدودي لأمتار ودمرت دبابة وجرافتين.وقد اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين خلال ما أسماها عملية دهم في قطاع غزة.وبعد عشرات المجازر في الساعات الـ24 الماضية، ارتفعت حصيلة العدوان على غزة إلى 4741 شهيدا، بينهم أكثر من 1903 طفلا و1023 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف جريح، مقابل أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي.وتذهب التقديرات إلى أن العدد الحقيقي قد يبلغ أضعاف العدد المعلن نظرا لأن كثيرا من جثامين هؤلاء الشهداء الصغار لا تزال مطمورة بين أنقاض المنازل التي قصفها جيش الاحتلال في عدوانه المتواصل على القطاع.وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فإن قتل الأطفال والرضع الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، بلغ معدلا غير مسبوق في تاريخ الحروب، جراء استهدافه المباني والتجمعات السكنية.وكانت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، قد أكدت أن 120 طفلا فلسطينيا يستشهدون كل يوم جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة جراء الغارات، وتدمير المنازل على رؤسهم، كما تخلف إصابات فظيعة بالشظايا والحروق، وسقوط الحجارة والركام فوق رؤسهم.وإلى جانب تكثيف العدوان المتواصل الذي يخلف ضحايا على مدار الساعة يشكل انقطاع الكهرباء عن المستشفىيات خطرا على حياة الرضع فيها. حيث تصبح الحاضنات في وضع كارثي يهدد حياة الرضع والخدج في المستشفىات جراء أزمتي الكهرباء والغذاء.وتفاقم الوضع الإنساني المتدهور، مع إعلان وزارة الصحة بغزة خروج 7 مستشفيات و21 مركزا صحيا عن الخدمة في القطاع.أما الصغار الذين ينجون من القتل والإصابة فتلاحقهم الصدمة، فهم بحاجة ماسة إلى خدمات الصحة والدعم النفسي-الاجتماعي حيث يكون طريق التعافي في تلك الحالات طويلا، خصوصا وأن هناك المئات من الأطفال الذين باتوا بلا عائلة، بعد استشهاد والديهم وإخوانهم.عملية القسامقالت الكتائب -في بيان- أن مجاهديها التحموا مع القوة المتسللة ودمروا جرافتين ودبابة وأجبروا العدو على الانسحاب، وعادوا إلى قواعدهم بسلام.وتابعت "لقد أكد مجاهدونا أن جنود قوة الاحتلال التي وقعت في كمين خان يونس غادروا آلياتهم وفرّوا شرق السياج الفاصل مشيا على الأقدام".في المقابل، قال جيش الاحتلال إن مسلحين أطلقوا النار باتجاه قوة لجيشه غرب السياج الحدودي لقطاع غزة في منطقة كيسوفيم.وأضاف أن إحدى الدبابات هاجمت المجموعة التي أطلقت النار على الجنود في كيسوفيم، من دون مزيد من التفاصيل.وأكدت إذاعة الاحتلال وقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال خلال اشتباك مسلح قرب كيبوتس كيسوفيم في مجمع أشكول شرق الحدود مع قطاع غزة.بدورها، قالت القناة 12 العبرية إن 4 جنود أصيبوا، أحدهم في حالة حرجة، في إطلاق صاروخ مضاد للدروع من قطاع غزة.رسالة القساموقبل أيام نشرت كتائب القسام رسالة مصورة للقوات البرية للاحتلال، تظهر مقاتليها وهم يتدربون على استهداف آليات عسكرية وأسر جنود في حال قام جيش الاحتلال بالتوغل البري في غزة.كما كشفت القسام عن قذيفة "الياسين" المضادة للدروع التي دخلت الخدمة خلال عملية طوفان الأقصى.وفي فيديو بثته كتائب القسام أظهرت الصور قذيفة "الياسين" ذات العيار 105 مليمترات وهي تدمر دبابة ميركافا للاحتلال في إحدى المستوطنات في غلاف قطاع غزة خلال عملية طوفان الأقصى.وشنت كتائب القسام في السابع من تشرين الأول(اكتوبر) الحالي هجوما غير مسبوق على مواقع عسكرية ومستوطنات في غلاف غزة، وفي المقابل ردّت قوات الاحتلال بقصف مركز متواصل على منازل المدنيين في قطاع غزة، كما حشدت قوات عند حدوده استعدادا لعملية برية محتملة.في سياق آخر، كشف المتحدث العسكري المصري، أمس، ملابسات وتفاصيل حادثة إطلاق دبابة للاحتلال قذيفة على موقع مصري في منطقة كرم أبو سالم.وأعلن أنه خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ.وأوضح: "نتج عن ذلك إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية وقد أبدى الجانب الإسرائيلي أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه".وأفاد جيش الاحتلال، بأن دبابة تابعة له أطلقت النار من طريق "الخطأ" على موقع مصري متاخم للحدود قرب منطقة كرم أبو سالم.وعلى الجبهة الشمالية، قصف حزب الله اللبناني مواقع عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي رد بالمدفعية والمسيّرات، في حين هدد رئيس الوزراء للاحتلال بنيامين نتنياهو لبنان والحزب بـ"دمار لا يمكن تخيله".-(وكالات)