مجازر متتالية.. الاحتلال يعود لغزة متعطشا لدماء الفلسطينيين

نادية سعد الدين

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عمان- عاد الاحتلال لغزة المكلومة أكثر تعطشا لدماء الفلسطينيين، فارتكب مجازر وحشية أدت لارتقاء 219 شهيدا في يوم واحد، بقصف همجي عنيف وأحزمة نارية على طول القطاع وعرضه، الذي يستهدفه بمخطط إقامة منطقة أمنية عازلة تجعله تحت سيطرته وتحصر سكانه في أضيق مساحة منه قد تنفجر في أي لحظة، إما التهجير أو الإبادة، وفي كلا الحالتين تنفيذ سياسة "التطهير العرقي".وساد مشهد اشتعال النيران الملتهبة وسط وجنوب القطاع المحاصر والمنهك، نتيجة عشرات الأحزمة النارية التي شنها الاحتلال في منطقة القرارة، شمال خان يونس، جنوبا، بمعدل أكثر من 50 غارة في 5 دقائق فقط، بشكل متزامن ودون توقف، بمشاركة زوارقه الحربية، وكأن الاحتلال يريد تعويض هدنة السبعة أيام التي لجم نفسه فيها عن الفتك بالفلسطينيين وإراقة دمائهم.وفي عودة أكثر شراسة وعنفا؛ استهدف قصف الاحتلال الجوي 3 مساجد بخان يونس وتدمير منزل فوق رؤوس ساكنيه في دير البلح، مما تسبب في استشهاد 9 فلسطينيين، بينهم 4 أطفال، كما ارتقى خمسة شهداء من أسرة واحدة بغارة جوية كثيفة وأكثر من 10 شهداء في مجزرة احتلالية جديدة في حي الشجاعية، وأيضا في حي تل الهوى، غرب مدينة غزة، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.وقد بقي عشرات الفلسطينيين تحت ركام منازلهم المدمرة، بينهم شهداء وأحياء، لم تتمكن فرق الدفاع المدني الفلسطيني من الوصول إليهم وانتشالهم نتيجة القصف الجوي الاحتلالي الهمجي.وقصفت طائرات الاحتلال عددا من المنازل في مخيم جباليا، وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة، واستمر اشتعال حريق ممتد من ركام سوق الفالوجا ومسجد النور وصولا لمدارس الإيواء في منطقة الفالوجا شمال القطاع، كما استهدفت مدرسة تابعة "للأونروا" تؤوي نازحين في مخيم جباليا، والمنازل الواقعة في المناطق الشرقية في جباليا ومخيمها وصولا للمناطق الشرقية في بيت حانون شمال قطاع غزة ما أدى لارتقاء أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.وعلى وقع استشهاد الفتى الفلسطيني شريف أحمد الشاعر (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال في جنين، وتصاعد عدوان الاحتلال وعنف المستوطنين في القدس المحتلة، فإن رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، ينتقل إلى مخطط جديد بعد إجراء التعديلات عليه، بالتوجه نحو إقامة منطقة عازلة عميقة في أراضي قطاع غزة، وفق ما نقلته مواقع إعلام الاحتلال.ولا يؤشر ذلك على قرب نهاية حرب الإبادة الجماعية الاحتلالية ضد قطاع غزة، ولكنه يشي بمخطط الاحتلال لوضع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، بعد فشل تحقيق أهدافه، من خلال إقامة المنطقة العازلة بين غزة والكيان المحتل شمالا إلى الجنوب، لمنع ما يزعمه حدوث أي تسلل أو هجوم عليها من جانب حركة "حماس" أو فصائل المقاومة الفلسطينية.وتهدف سلطات الاحتلال من خلالها إلى القضاء على "حماس"، وفق مزاعمها، وشل قدراتها العسكرية، ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية، كبديل عن الاحتلال الكامل للقطاع والذي قد لا يرغب به الاحتلال بعد انسحابه منه في عام 2005 على خلفية الضربات الموجعة التي تلقاها من فصائل المقاومة في غزة.ولكن من شأن أي توغل في قطاع غزة الذي يبلغ طوله نحو 40 كيلومترا ويتراوح عرضه بين خمسة كيلومترات و12 كيلومترا، أن يؤدي إلى محاصرة سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في منطقة أصغر، مما قد يكون مقدمة لمخطط التهجير.وفي الأثناء؛ طالب الرئيس محمود عباس، خلال استقباله أمس بمدينة رام الله، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بتسريع التحقيقات وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة في "جرائم حرب" يرتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.وندد الرئيس عباس باستهداف الاحتلال للمدنيين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، واستباحة حرمة المستشفيات ومراكز الإيواء وهدم البيوت على رأس ساكنيها، وكذلك ما يجري من استيطان استعماري وضم للأراضي، وجرائم التطهير العرقي، و"الأبرتهايد"، وما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون من جرائم قتل، وتهجير قسري، واعتقالات، واعتداءات، وانتهاكات للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني.وأوضح، أن غياب العقاب يعني تشجيع الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ 75 عاما من الظلم، والقهر، والفصل العنصري، والتطهير العرقي.كما دعا إلى وقف عدوان الاحتلال بشكل كامل، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الصهيونية، ومضاعفة تقديم المساعدات الإنسانية، وتوفير المياه، والكهرباء، والوقود، مؤكدا رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس.ومنذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف إمرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة فلسطينية رسمية غير نهائية.