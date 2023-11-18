مجزرة الفاخورة تثبت غاية إسرائيل بإفراغ شمال غزة من الفلسطينيين (فيديو)

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المجزرة التي ارتكبها الاحتلال اليوم داخل مدرسة #الفاخورة ليست الأولى.. فيديو لشهادات كنا قد صورناها بعد المجزرة التي ارتكبت داخل المدرسة قبل أسبوعين#حرب_غزة pic.twitter.com/JZSaCTnWcI — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 18, 2023

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) أنها تبلغ إسرائيل يوميا بأماكن مدارسها ومراكز النازحين التابعة لها.كما قال الخبير بالقانون الدولي بيير إيمانويل دوبون للجزيرة إن قصف إسرائيل للمدارس يراد منه إصابة السكان بالرعب.وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن مجزرة مدرسة الفاخورة تثبت أن حرب إسرائيل المعلنة على المدنيين تهدف إلى تفريغ منطقة شمال قطاع غزة بأكملها من كل وجود فلسطيني.وقال الصحفي عماد زقوت للجزيرة إن نحو 200 استشهدوا في مجزرة الفاخورة بجباليا شمالي غزة.