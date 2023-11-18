السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مجزرة الفاخورة تثبت غاية إسرائيل بإفراغ شمال غزة من الفلسطينيين (فيديو)

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مجزرة الفاخورة تثبت غاية إسرائيل بإفراغ شمال غزة من الفلسطينيين

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) أنها تبلغ إسرائيل يوميا بأماكن مدارسها ومراكز النازحين التابعة لها.

كما قال الخبير بالقانون الدولي بيير إيمانويل دوبون للجزيرة إن قصف إسرائيل للمدارس يراد منه إصابة السكان بالرعب.اضافة اعلان

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن مجزرة مدرسة الفاخورة تثبت أن حرب إسرائيل المعلنة على المدنيين تهدف إلى تفريغ منطقة شمال قطاع غزة بأكملها من كل وجود فلسطيني.

وقال الصحفي عماد زقوت للجزيرة إن نحو 200 استشهدوا في مجزرة الفاخورة بجباليا شمالي غزة.

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