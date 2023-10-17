الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مجزرة كبيرة بغزة.. 500 شهيد في استهداف مستشفى المعمداني - فيديو

صحة غزة: أكثر من 500 شهيد في استهداف المستشفى المعمداني
صحة غزة: أكثر من 500 شهيد في استهداف المستشفى المعمداني

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين.
واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ان ما يزيد عن 500 شهيد في استهداف مستشفى الأهلي المعمداني.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف. - وكالات

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