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السبت 28 تشرين الأول 2023
1:10 ص
مجزرة يرتكبها الاحتلال بقصف منزلين في غزة
دمار غزة
أفادت وسائل إغلام فلسطينية بارتقاء 16 شهيدا وأكثر من 60 إصابة في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين على رؤوس ساكنيها في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة .
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