مجلس الأمن الدولي يفشل في تبني مشروعي قرارين أمريكي وروسي بشأن غزة

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لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من الاتفاق على مشروعي قرارين مقدمين من الولايات المتحدة وروسيا حول تصاعد الوضع في غزة وإسرائيل والأزمة الإنسانية في قطاع غزة.واستخدمت روسيا والصين الأربعاء، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة.وسعى مشروع القرار إلى معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة بالدعوة إلى هدنات للسماح بإدخال المساعدات.وصوتت دول بالرفض بينما صوت 10 أعضاء لصالح مشروع القرار، وامتنع اثنان من الأعضاء عن التصويت.