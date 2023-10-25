الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مجلس الأمن الدولي يفشل في تبني مشروعي قرارين أمريكي وروسي بشأن غزة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من الاتفاق على مشروعي قرارين مقدمين من الولايات المتحدة وروسيا حول تصاعد الوضع في غزة وإسرائيل والأزمة الإنسانية في قطاع غزة.اضافة اعلان
واستخدمت روسيا والصين الأربعاء، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة.
وسعى مشروع القرار إلى معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة بالدعوة إلى هدنات للسماح بإدخال المساعدات.
وصوتت دول بالرفض بينما صوت 10 أعضاء لصالح مشروع القرار، وامتنع اثنان من الأعضاء عن التصويت.

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