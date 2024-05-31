مجلس الأمن يصوت على قرار بوقف الهجوم على رفح.. والولايات المتحدة تعلق

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وينص مشروع القرار على مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار يلزم "إسرائيل"، "السلطة القائمة بالاحتلال، أن توقف فورا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في رفح".كما يطالب مشروع القرار "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، ويطالب كذلك الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يحتجزونهم".وقالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس، إن مشروع القرار الذي اقترحته الجزائر بمجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، والذي يدعو تحديدا لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، غير متوازن.وأضافت أن مشروع القرار لا يحمل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مسؤولية اندلاع الصراع.ولم يفصح المتحدث باسم الخارجية الأميركية للصحفيين عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) على مشروع القرار.ويحتاج تمرير القرار إلى موافقة تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الدائمين وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.ووفرت الولايات المتحدة حتى الآن الحماية لحليفتها "إسرائيل" من خلال استخدام حق النقض ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة.ووزعت الجزائر مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يدعو لإنهاء الهجوم الإسرائيلي على رفح إضافة إلى "وقف فوري" لإطلاق النار، الثلاثاء، وذلك بعد ضربة إسرائيلية الأحد، استهدفت مخيما للنازحين في رفح وأوقعت وفق وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة 45 شهيدا.ولم تثمر المحادثات غير المباشرة التي جرت مطلع أيار/ مايو، بين "إسرائيل" وحماس، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، عن التوصل لاتفاق تهدئة يشمل الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.وطالب البيان المشترك الصادر عن أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، في العاصمة الصينية بكين، مجلس الأمن بتبني قرار ملزم "لتحقيق الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار، ووقف التهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع".وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد دعا الخميس، إلى عقد مؤتمر سلام دولي "واسع النطاق" لحل الصراع بين "إسرائيل" والفلسطينيين، محذراً من أن "العدالة في الشرق الأوسط لا يمكن أن تغيب للأبد".اعتمدت حكومة سلوفينيا، قرار "الاعتراف باستقلال وسيادة فلسطين"، وعرضته على الجمعية الوطنية (المجلس التشريعي)، للمصادقة عليه.وقال رئيس الوزراء السلوفيني، روبرت جولوب، إن الحكومة السلوفينية وافقت على قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود العام 1967، وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك على خطى إسبانيا وأيرلندا والنرويج.وأضاف في مؤتمر صحفي في ليوبليانا: "اليوم قررت الحكومة الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة".وقالت وزارة خارجية سلوفينيا، إن مسار الاعتراف بدولة فلسطين يرسل إشارة لبقية الدول كي تسير على نهج النرويج وإسبانيا وأيرلندا.وأشارت الوزارة إلى أن "الاعتراف بدولة فلسطين يؤكد مجدداً دور سلوفينيا في مجلس الأمن كدولة داعمة للسلام والأمن"، مؤكدة أن ليوبليانا "ترى أن الحل الدائم للصراع في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين، بدعم دولي واسع".وأعربت وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فاجون، عن "سعادتها" بقرار الحكومة، واصفة اعتراف بلادها بالدولة الفلسطينية "بالخطوة التاريخية".ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قرار الاعتراف بدولة فلسطين بأنه "مكافأة لحماس".وأضاف كاتس، في منشور عبر منصة إكس، أن قرار حكومة سلوفينيا بتوصية البرلمان بالاعتراف بدولة فلسطين هو "مكافأة لحماس" على حد تعبيره.وأشار إلى أن هذا القرار "يقوي محور الشر الإيراني ويدمر العلاقة القريبة بين الشعبين الإسرائيلي والسلوفيني".وأعرب كاتس عن أمنيته "في أن يرفض برلمان سلوفينيا التوصية".وتأتي هذه الخطوة في إطار جهد أوسع تبذله دول لتنسيق الضغط على "إسرائيل" لإنهاء حربها ضد حماس في غزة.ونفى مصدر مصري رفيع المستوى مساء الأربعاء، ما جاء في التصريحات الإسرائيلية، واصفاً إياها بـ"الأكاذيب"، التي "تعبر عن حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية".واتهم المسؤول المصري "إسرائيل" بتوظيف تلك الادعاءات لتسويغ عمليتها العسكرية في رفح جنوبي القطاع، وإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية، وفق ما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية".ونقلت القناة عن المصدر قوله إنه "لا توجد أية اتصالات مع الجانب الإسرائيلي بشأن الادعاءات بوجود أنفاق على حدود قطاع غزة مع مصر"، وذلك في وقت يشهد تصاعد التوترات بين الجانبين المصري والإسرائيلي.وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن المتحدث العسكري الإسرائيلي قال في وقت لاحق في مؤتمر صحفي إنه لا يستطيع التأكد من أن جميع الأنفاق التي عثر عليها الجيش الإسرائيلي، تعبر إلى مصر.وأكدت مصر سابقاً أنها دمرت الأنفاق الحدودية، وذلك في عام 2013، قائلة إنها كانت تستخدم لنقل الأسلحة خلال الحرب التي خاضتها مصر لسنوات في مواجهة مسلحين في شمال سيناء.وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، إن مصر دمرت تلك الأنفاق نهائياً وعززت ضبط الحدود، في خطوة "يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحتها".واتهم رشوان "إسرائيل" بتوظيف الادعاءات لتسويغ احتلالها غير الشرعي لمحور فيلادلفيا.وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي أشار في مقابلة مع هيئة الإذاعة الإسرائيلية، إلى أنه يتعين على "إسرائيل" أن "تضمن مع المصريين عدم حصول تهريب عبر أنفاق" تحت الحدود.وتصر "إسرائيل" على ضرورة سيطرتها على رفح لتحقيق النصر في حربها ضد حماس في غزة، والتي جاءت بعد عملية السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وأدت الغارات والعمليات الإسرائيلية إلى استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني في أنحاء غزة منذ بداية الصراع، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.وتصاعدت التوترات بين مصر و"إسرائيل" منذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح قبل ثلاثة أسابيع، كجزء من هجومها ضد حماس.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قُتل جندي مصري في حادث تبادل إطلاق نار بين قوات مصرية وإسرائيلية في المنطقة الحدودية.على الرغم من التنديدات الدولية بقصف طال مخيماً للنازحين في رفح الأحد الماضي، ما أودى بحياة نحو 45 فلسطينياً، يواصل الجيش الإسرائيلي هجومه على المدينة المكتظة منذ السابع من مايو/ أيار، بهدف القضاء على حماس.وشهدت رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة الأربعاء، غارات وقتال وذلك غداة تمركز دبابات إسرائيلية وسط المدينة.وأفاد شهود لوكالة فرانس برس بأن مروحيات أطلقت نيراناً كثيفة على القطاعين الشرقي والأوسط من مدينة رفح الفلسطينية، تدعمها المدفعية والقنابل الدخانية.ومنذ السادس من أيار/مايو، وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً للفلسطينيين بإخلاء الأحياء الشرقية من رفح قبل دخول دباباته، ما أدى إلى فرار نحو مليون فلسطيني من المدينة التي تكتظ بأكثر من 1.4 مليون فلسطيني، معظمهم نازحون من مناطق أخرى.يذكر أن مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، تساحي هنغبي قال إنه يتوقع أن تستمر الحرب ضد حركة حماس في غزة حتى نهاية هذا العام على الأقل. (المملكة)