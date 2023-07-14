الجمعة 14 تموز 2023
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مجلس الأمن يمدد البعثة الأممية في هاييتي لمدة سنة

مجلس الأمن يمدد البعثة الأممية في هاييتي لمدة سنة
مجلس الأمن يمدد البعثة الأممية في هاييتي لمدة سنة
قرر مجلس الأمن الدولي اليوم تمديد البعثة الأممية في هاييتي لمدة سنة كاملة.
واتخذ المجلس القرار الذي حمل الرقم 2692 بالإجماع.--(بترا)اضافة اعلان
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