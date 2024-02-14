الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"مجلس الأمن" يناقش الوضع في اليمن

اجتماع مجلس الأمن
اجتماع مجلس الأمن
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة بشأن الوضع في اليمن، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
وأعرب غروندبرغ، في إحاطته عن تفاؤله بشأن التأكيدات التي تلقاها، بأن جميع الأطراف تفضل الطريق إلى السلام، مطالبا الأطراف بإعادة التركيز على حماية التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن نحو التوصل إلى اتفاق.اضافة اعلان
ودعا الأطراف الى الالتزام بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واستئناف العملية السياسية اليمنية من خلال خارطة طريق أممية، مشددا على أن "السلام هو مشروع سياسي وعملية سياسية يمنية ذات مصداقية ومدعومة دوليا".
وأضاف أنه "من خلال هذه العملية، سيقرر اليمنيون كيفية إنهاء الحرب بشكل دائم وبناء مستقبل سياسي جديد"، مؤكدا أن خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة قيد المناقشة تمثل مستقبلا بديلا و"طريقا نحو التعافي المشترك" للشعب اليمني.-- (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رشقات صاروخية من غزة

صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة وعسقلان

منذ 20 دقيقة
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

ألمانيا: عملية عسكرية برفح ستؤدي لكارثة إنسانية

منذ 26 دقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يتوعد بعملية "قوية" في رفح بعد السماح للمدنيين بمغادرتها

منذ1 ساعة
WAR-1699475393

مشاهد جديدة للمعارك بين القسام وجيش الاحتلال بخان يونس (فيديو)

منذ2 ساعة
معبر رفح

عبور شاحنات مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح

منذ2 ساعة
162678644165226600

غانتس يتهم لبنان بإطلاق الصواريخ

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

ماذا يحدث في سورية؟

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل ستكون هناك تغييرات في الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

رفح.. جردة حساب

سائد كراجة |اليوم

السياحة للتنمية المستدامة

رعد التل |اليوم

اجتياح رفح حصاد العدوان

أحمد حمد الحسبان |اليوم

عدم اليقين والشركات الحكومية (2-2)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات |13 شباط 2024
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات |13 شباط 2024
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات |12 شباط 2024
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات |12 شباط 2024
أكثر من 20 ألف طفل وسيدة استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة-(وكالات)

‏ماذا تاليا بالنسبة لسكان غزة؟‏

ترجمات |12 شباط 2024
‏جندي إسرائيلي مسلح ببندقية يوقف فلسطينيين في أحد شوارع الناصرة، فلسطين، 17 تموز (يوليو)، 1948 - (أرشيفية)‏

التلاعب بالماضي وتلفيق التاريخ

ترجمات |11 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
Untitled

معنى الابتسامة

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666
 
 