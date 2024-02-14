"مجلس الأمن" يناقش الوضع في اليمن

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عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة بشأن الوضع في اليمن، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ.وأعرب غروندبرغ، في إحاطته عن تفاؤله بشأن التأكيدات التي تلقاها، بأن جميع الأطراف تفضل الطريق إلى السلام، مطالبا الأطراف بإعادة التركيز على حماية التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن نحو التوصل إلى اتفاق.ودعا الأطراف الى الالتزام بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واستئناف العملية السياسية اليمنية من خلال خارطة طريق أممية، مشددا على أن "السلام هو مشروع سياسي وعملية سياسية يمنية ذات مصداقية ومدعومة دوليا".وأضاف أنه "من خلال هذه العملية، سيقرر اليمنيون كيفية إنهاء الحرب بشكل دائم وبناء مستقبل سياسي جديد"، مؤكدا أن خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة قيد المناقشة تمثل مستقبلا بديلا و"طريقا نحو التعافي المشترك" للشعب اليمني.-- (بترا)