"مجلس الأمن" يوافق على مشروع قرار بشأن توسيع مساعدات غزة

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اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، القرار 2720 الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن ودون عوائق إلى المدنيين المنكوبين في غزة، و"تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية".وصوت لصالح القرار 13 دولة، وامتنعت عن التصويت روسيا والولايات المتحدة الأميركية.وقدمت روسيا تعديلا على فقرة من فقرات مشروع القرار حصل على تأييد 10 دول ومعارضة الولايات المتحدة، فيما صوتت 4 دول بالامتناع.ويطلب القرار من الامين العام للأمم المتحدة، تعيين شخص "كبيرًا لمنسقي الشؤون الإنسانية، وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولا في غزة، عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى القطاع، والواردة من الدول التي ليست أطرافا في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني "على أن يقوم المنسق الجديد بإنشاء "آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة".ويطالب القرار من جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، فيما يخص عددا من الأمور، منها حماية المدنيين والأعيان المدنية، وفتح المنافذ لوصول المساعدات الإنسانية.-- (بترا)