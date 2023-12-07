الخميس 07 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تمرير مشروع قانون مساعدات بالمليارات لإسرائيل

مجلس-الشيوخ-الامريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء، تمرير مشروع القانون المتعلق بتخصيص مساعدات بمليارات الدولارات، بما في ذلك لكييف وإسرائيل، ورفض النظر في المشروع. وفي وقت سابق قدم الديمقراطيون التماسا لإنهاء الخلافات وتمرير مشروع القانون للتصويت عليه في مجلس الشيوخ.اضافة اعلان

ولإكمال الإجراء، كان من الضروري الحصول على موافقة مبدئية على القرار ذي الصلة من قبل 60 عضوا في مجلس الشيوخ، ولم يحظ الالتماس بالدعم اللازم؛ وبالتالي فإن مجلس الشيوخ في الكونغرس لن يتمكن بعد من النظر في الطلب على أساس موضوعه، ناهيك عن الموافقة عليه. وكالات 
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