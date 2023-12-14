الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مجلس النواب الأمريكي يصوت بالموافقة على فتح تحقيق لعزل بايدن

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مجلس النواب الأمريكي
صوت مجلس النواب الأمريكي بقيادة الجمهوريين ليل الأربعاء بالموافقة على بدء فتح تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن.

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