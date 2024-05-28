مجلس النواب الفرنسي يعلق عضوية نائب لوح بالعلم الفلسطيني

قررت الجمعية الوطنية الفرنسية، الثلاثاء، تعليق عضوية نائب لمدة 15 يوما؛ لتلويحه بعلم فلسطيني في مقر الجمعية، مما تسبب في تعليق إجراءات الجلسة لنحو ساعة.

وقالت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) يائيل برون-بيفي "لا يمكن التهاون في هذا" وعلقت الجلسة واستبعدت النائب سيباستيان ديلوجو الذي قُلص راتبه إلى النصف لمدة شهرين.

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وقال ديلوجو لصحفيين "لوحت بالعلم الفلسطيني في الجمعية الوطنية العامة... لأن في الوقت الذي أتحدث فيه تبيع فرنسا أسلحة وتبيع مكونات لإمداد جيش (الاحتلال) الإسرائيلي".



وأضاف: "ثمة إبادة جماعية تحدث هناك".

ووقع الحادث خلال إجابة وزير الدولة في وزارة التجارة فرانك رييستيه عن سؤال عن الوضع في قطاع غزة حيث أثارت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تنديدا دوليا لارتفاع عدد الشهداء من المدنيين.-(وكالات)