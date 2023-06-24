الأحد 25 حزيران 2023
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مجموعة "فاغنر" تعلن وقف تحركات مجموعاتها في روسيا

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مجموعة "فاغنر"

أعلنت الخدمة الصحفية لرئيس بيلاروس، عن قبول مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، اقتراح لوكاشينكو وقف تحركات مسلحي المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.

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وقالت الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع صباح اليوم، نظيره البيلاروسي على الوضع في جنوب روسيا مع شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة. واتفق الزعيمان على العمل المشترك.


ووفق الخدمة الصحفي، قام رئيس بيلاروس بالاتفاق مع رئيس روسيا، على إجراء محادثات مع رئيس "فاغنر" يفغيني بريغوجين.


وكشفت الخدمة عن أن المفاوضات مع بريغوجين استمرت طوال اليوم. ونتيجة لها، تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن عدم جواز ارتكاب مذبحة دموية على أراضي روسيا. وقبل بريغوجين اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة الأفراد المسلحين التابعين لشركة "فاغنر" على أراضي روسيا، واتخاذ المزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.


واختتمت الخدمة الصحفية بيانها بالقول إنه في الوقت الحالي، "يوجد خيار مقبول ومربح تماما لحل الموقف، مطروح على الطاولة، مع ضمانات أمنية لمقاتلي شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة".


وفي وقت مبكر من صباح السبت، استولت قوات مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف على نهر الدون. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصرفات المتمردين بأنها مغامرة إجرامية وطعنة في ظهر روسيا وخيانة. وفتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية ضد مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين بموجب تهمة تنظيم "عصيان مسلح".


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