مجموعة مريعة من الخيارات: حرب مدن وحشية تنتظر الجيش الإسرائيلي في غزة

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

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تقرير خاص - (الإيكونوميست) 11/10/2023خلال الأعوام الثمانية عشر التي تلت انسحابها من قطاع غزة، قامت إسرائيل بغزو القطاع، بالقوة، مرتين. كانت المناسبة الأولى هي عملية "الرصاص المصبوب" التي تضمنت غزوًا بريًا لمدة 15 يومًا في كانون الثاني (يناير) الثاني 2009. وكانت المناسبة الثانية هي عملية "الجرف الصامد" التي شُنت في العام 2014، والتي قضى فيها جيش الدفاع الإسرائيلي 19 يومًا على الأرض في القطاع. والآن، أصبح الغزو البري الثالث، رداً على الهجوم الذي شنته على إسرائيل حركة "حماس"، الجماعة الفلسطينية المسلحة التي تدير قطاع غزة، وشيكاً. ويبدو من المرجح أن يكون هذا الغزو أكبر وأطول أمدًا وأكثر عنفاً من أي شيء حدث من قبل.وتقوم الغارات الجوية والضربات المدفعية، بما في ذلك الصواريخ التي يتم إطلاقها من البر والبحر، بقصف غزة بالفعل. ويحدث هذا على نطاق واسع، ومع قدر أقل من المداولات والإنذار المسبق مقارنة بالحملات السابقة. ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن جيش الدفاع الإسرائيلي لم يعد يطبق سياسته المتمثلة في "طرق الأسطح"، حيث تقوم القوات الجوية بإطلاق تحذير بقدوم الغارات الجوية عن طريق إطلاق جولة غير ضارة من القصف أولاً على سطح المبنى المستهدف. وقد قتل ما لا يقل عن 900 فلسطيني حتى كتابة هذه السطور، كثيرون منهم مدنيون، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.ويدرس القادة السياسيون الإسرائيليون الآن نطاق هجومهم البري. وأحد الخيارات هو تنفيذ توغل غير عميق من النوع الذي حدث في العام 2014، عندما استولى جيش الدفاع الإسرائيلي على الأراضي المتاخمة للحدود بهدف إغلاق الأنفاق المستخدمة لتهريب الطعام والمقاتلين والأسلحة. وفي ذلك التوغل تمسكت القوات بضواحي المدن الرئيسية لتجنب حرب المدن. ويتمثل خيار آخر في تنفيذ غزو أعمق لاحتلال مساحات أكبر من قطاع غزة، وهي منطقة مكتظة بالسكان تضم أكثر من مليوني نسمة، بما في ذلك دخول المدن كما حدث في العام 2009. ومع ذلك، قد تبدو هذه الأساليب السابقة غير كافية في نظر الإسرائيليين، بالنظر إلى مستوى الغضب واسع النطاق بسبب أعمال "حماس".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، للصحفيين صباح الثلاثاء الماضي: "سيكون نطاق هذا (الغزو) أكبر من السابق وأكثر شدة. لن يكون نظيفًا… سوف نتحرك بقوة شديدة ضد "حماس". يجب علينا جميعًا تغيير الصيغة". ووعد القادة الإسرائيليون بـ"تدمير "حماس"" بدلاً من إضعافها ببساطة، كما حدث في الماضي. وقال جلعاد إردان، مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة: "لقد انتهى عصر العقل مع هؤلاء المتوحشين. حان الوقت لتدمير البنية التحتية الإرهابية لـ"حماس"؛ لمحوها بشكل كامل، حتى لا ترتكب مثل هذه الفظائع مرة أخرى أبدًا". وقد أدت الأخبار التي تحدثت عن مذبحة مروعة في "كفار عزة"، أحد الكيبوتسات الجنوبية، إلى تصلب المزاج العام. وألمح البعض إلى تطبيق العقاب الجماعي. وقال جنرال إسرائيلي: "لقد أصبحت "حماس" ’داعش‘، ومواطنو غزة يحتفلون بدل أن يكونوا مرعوبين. لذلك يتم التعامل مع وحوش بشرية".ويشير دانييل بايمان، من جامعة جورج تاون، إلى أن "حماس" متجذرة بعمق في غزة، ومندغمة في مجموعة من الجمعيات الخيرية والمدارس والمساجد. ويقول: "إن فصل "حماس" عن غزة هو مهمة شبه مستحيلة". وستكون إعادة احتلال غزة أمرًا غير وارد. كانت إسرائيل قد غادرتها في العام 2005، جزئياً لأن الاحتفاظ بها كان مكلفاً للغاية. وفي الضفة الغربية، كما يلاحظ السيد بايمان، تستخدم إسرائيل السلطة الفلسطينية، منافس "حماس"، كنوع من القوة المساعدة. وهذا ليس خيارًا في غزة. وسيكون من شأن استخدام القوات الإسرائيلية أن يجعل نسبة كبيرة من جيش الدفاع الإسرائيلي عالقة في هذه الجبهة، مما يتركه مع من نقص في القوى العاملة في الضفة الغربية المضطربة. ويقول بايمان: "آخر شيء يريده السياسيون الإسرائيليون هو سقوط عدد متزايد من الضحايا الإسرائيليين في غزة، حيث يسقط المزيد من القتلى الإسرائيليين كل أسبوع".وثمة نهج بديل سيتمثل في استخدام نسخة أكبر من عملية "الرصاص المصبوب". وليس جيش الدفاع الإسرائيلي مستعداً لذلك بعد. وقد حشدت إسرائيل 360 ألف جندي من قوات الاحتياط، وهو العدد نفسه تقريبًا الذي حشدته خلال حرب "يوم الغفران" في العام 1973. ومع ذلك، فإن العديد من عناصر هذه القوات ليسوا جنودًا مقاتلين، وإنما مساندون لوحدات الاستخبارات وأسراب القوات الجوية والوحدات اللوجستية. ومن المرجح أن ينشر جيش الدفاع الإسرائيلي فرقتين مدرعتين وفرقة خفيفة محمولة جواً، تضم كل منها خمسة ألوية. وتنتظر بعض هذه الوحدات وصول دباباتها ومدرعاتها الأخرى إلى مناطق التجمع حول غزة. كما تكبدت وحدات أخرى خسائر خلال الأيام القليلة الماضية من القتال مع "حماس".إذا أمر القادة الإسرائيليون في نهاية المطاف بانطلاق غزو واسع النطاق، فمن المحتمل أن يتقدم لواء أو لواءان مدرعان مزودان بالدبابات مسافة ستة كيلومترات غربًا إلى الساحل، إما شمال أو جنوب مدينة دير البلح، وهي مدينة مركزية، بهدف تقسيم غزة إلى قسمين. ومن المحتمل أن تركز وحدتان أو ثلاث وحدات أخرى بحجم لواء -تضم كل منها بضعة آلاف من الجنود- على الشمال، بما في ذلك حول مدينة غزة، ووحدة أو اثنتين أخريين على خان يونس أو رفح في الجنوب.وربما يكون هدف القوات هو استهداف "حماس" و"الجهاد الإسلامي الفلسطيني"، وهي جماعة مسلحة منفصلة قريبة من إيران، مع التركيز على القادة والبنية التحتية التي لا يمكن ضربها من الجو، أو عندما يؤدي ذلك القصف إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين بشكل خاص. وتمتلك "حماس" مئات الكيلومترات من الأنفاق في غزة. وسيكون تحديد مداخلها وإسقاط المتفجرات عليها أولوية بالنسبة للقوات المهاجمة. وسيكون التحدي الأكبر هو حرب المدن، وهو عمل معروف بأنه مربك وصعب.في العام 2014، استخدمت "حماس" فرقًا هجومية صغيرة، لكنها مدججة بالسلاح ومجهزة بمدافع رشاشة وصواريخ موجهة وقنابل يدوية مضادة للدبابات، ويرتدي أفرادها أحيانًا زي الجيش الإسرائيلي، لإيقاع خسائر حتى في أفضل التشكيلات الإسرائيلية والمدرعات، وفقًا لدراسة أجرتها "مؤسسة راند"، وهي مركز فكري. وتشير الدراسة إلى أن "المقاومة ضد القوات البرية الإسرائيلية كانت ماهرة وقابلة للتكيف، وتم تنفيذها بشكل منسق. كان الأفراد على استعداد للمشاركة في قتالٍ متلاحم مع القوات الإسرائيلية وقاموا بمهام التسلل ونصب الكمائن بتصميم وعزم ملحوظين".يعتمد الكثير على أي من إسرائيل أو "حماس" هي التي تعلمت بشكل أكثر فعالية من تلك الجولة السابقة من القتال. سوف يستمد جيش الدفاع الإسرائيلي الشجاعة من تجربته الأخيرة في الضفة الغربية. ففي تموز (يوليو)، دخل فريقان صغيران يتألف كل منهما من 1.000 جندي، من دون دبابات أو مركبات مشاة قتالية، إلى مدينة جنين لمدة 48 ساعة، ودمّرا عشرات المباني التي يستخدمها المسلحون وقتلوا 12 فلسطينياً، يُعتقد أنهم كانوا جميعهم تقريباً من المقاتلين. وخسر جيش الدفاع الإسرائيلي في تلك العملية جنديين فقط. كما أن مهمة القوات ستكون أسهل في غزة لأن "حماس" فقدت أكثر من 1.500 رجل خلال غارتها؛ ومن المرجح أن يكون هؤلاء قد ضموا العديد من مقاتليها الأكثر دافعية و"حماسة".تحقَّق نجاح إسرائيل في جنين بشكل رئيسي من خلال التخطيط الدؤوب والاستخبارات الجيدة والحركة السريعة والتغطية المستمرة من الطائرات من دون طيار. وسيكون من المستحيل تكرار هذا العنصر الأخير في غزة، نظراً للعدد الهائل من الطائرات من دون طيار التي ستكون مطلوبة لتوفير تغطية شاملة، لكن جيش الدفاع الإسرائيلي قد يختار العمل على مراحل، مع التركيز على عدد قليل من الأحياء في كل مرة. وستكون الطائرات من دون طيار أكثر أهمية في هذه الحملة لأن المجموعة الهائلة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأرضية حول غزة تم تدميرها خلال غارة "حماس". كما قُتل العقيد روي ليفي، رئيس وحدة "الشبح" التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، وهي وحدة استطلاع سرية للغاية ومتخصصة، تتولى مهمة العثور على الأشياء المخفية، في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).سوف تواجه أي غزو واسع النطاق قيود عدة، بعيدًا عن التأخير في تجميع القوة. يمكن أن تكون الخسائر الإسرائيلية شديدة، مما قد يدفع جيش الدفاع الإسرائيلي إلى استخدام المزيد من القوة النارية. ويقول السيد بايمان: "أعتقد أنه (الجيش) سيكون مستعدًا لإيقاع الكثير من الضحايا، لاستعادة الردع، ولكن أيضًا لحماية قواته". وسيكون على جيش الدفاع الإسرائيلي أيضاً أن يحرس حدوده الشمالية في حالة انضمام "حزب الله"، الجماعة اللبنانية المسلحة القوية، إلى المعركة. وقد تم إخلاء بلدات في شمال إسرائيل. وفي وقت متأخر من يوم 10 تشرين الأول (أكتوبر)، ردت إسرائيل أيضًا على الهجمات القادمة من سورية بنيران المدفعية.ومن الأمور الأخرى التي تعقّد الموقف وجود أكثر من 100 رهينة إسرائيلية وأجنبية في غزة (قال الكيان إن العدد هو 150). وقد هددت "حماس" بإعدام إحدى الرهائن في كل مرة تقصف فيها إسرائيل منازل مدنيين في القطاع "من دون سابق إنذار". ودعا بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، جيش الدفاع الإسرائيلي إلى "عدم أخذ مسألة الأسرى لدى حماس في الاعتبار بشكل كبير". وسوف يستخدم جيش الدفاع الإسرائيلي قوات خاصة للعثور على الرهائن وإنقاذهم إذا استطاع، لكنَّ من المرجح أن تكون "حماس" قد عمدت إلى تفريقهم في مساحة واسعة، بما في ذلك تحت الأرض.في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر)، عرض الرئيس الأميركي جو بايدن دعماً قوياً لإسرائيل، ووعد بتقديم مساعدات عسكرية تم إرسال بعضها بالفعل. وطلبت إسرائيل ذخائر دقيقة التوجيه وصواريخ اعتراضية لنظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية"، وكلاهما قد ينفد في حرب طويلة. كما عرض الزعماء البريطانيون والفرنسيون والألمان والإيطاليون دعمهم أيضًا. لكن رد فعل قويا من الدول العربية سيكون أمرًا لا مفر منه، مما قد يعرض للخطر جهود إسرائيل لتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وهي العملية التي كانت قد تسارعت في الأسابيع الأخيرة.في نهاية المطاف، يجد القادة الإسرائيليون أنفسهم عالقين بين الخطاب المتطرف المتمثل في القضاء على "حماس" وعدم معقولية إعادة احتلال غزة. ومن المرجح أن يخرج قادة "حماس"، ونسبة كبيرة من المقاتلين، من مخابئهم ويستعيدوا السيطرة على القطاع في اللحظة التي يغادر فيها جيش الدفاع الإسرائيلي. وحتى لو نجحت إسرائيل في سحق المجموعة، فمن غير الواضح إلى من ستلجأ إسرائيل بعد ذلك لإدارة المنطقة.خلال حياته المهنية الطويلة في السياسة الإسرائيلية، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذراً في استخدام القوة العسكرية، على الرغم من تشدده المعلن. ومع ذلك، فإن صدمة السابع من تشرين الأول (أكتوبر) -التي وصفها رئيس إسرائيل إسحاق هرتزوغ، بأنها اليوم الأكثر دموية بالنسبة لليهود منذ المحرقة- قد يكون لها تأثير عميق. ويقول ناتان ساكس من "معهد بروكينغز"، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن: "إن استعداد إسرائيل لتحمل -وإيقاع- الخسائر والكلف هو الآن أعلى بكثير مما كان عليه في أي وقت. تمامًا كما فعلت الولايات المتحدة في 9/12 أشياء لم تكن تحلم بفعلها في 9/10... كذلك أصبحت إسرائيل الآن مختلفة تمامًا عن إسرائيل في 6/10".*نشر هذا التقرير تحت عنوان: A terrible set of choices: Brutal urban warfare awaits Israel’s army in Gaza