محادثات سرية أميركية إيرانية في مسقط

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين وأميركيين أن طهران وواشنطن أجرتا محادثات سرية غير مباشرة بمسقط في يناير/كانون الثاني الماضي.



وقالت إن المحادثات السرية بين طهران وواشنطن بحثت تهديد الحوثيين للشحن البحري بالبحر الأحمر وشملت ضرب قواعد أميركية من مليشيات تدعمها إيران.

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وترأس الوفد الإيراني علي باقري نائب وزير الخارجية والوفد الأميركي منسق شؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك.



وبحسب الصحيفة طلبت واشنطن من إيران كبح جماح وكلائها لوقف هجمات الحوثيين ووقف استهداف القواعد الأميركية.



و طلبت طهران من إدارة الرئيس بايدن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.



طهران قالت إنها ستستخدم نفوذها لوقف هجمات الحوثيين بعد وقف إطلاق النار في غزة وليس قبله.



واشنطن شاركت في المحادثات لتظهر انفتاحها على مواصلة الدبلوماسية مع إيران.

