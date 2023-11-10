محادثات متقدمة لتبادل الأسرى بوساطة أميركية قطرية

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نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك محادثات متقدمة لإطلاق الرهائن وسجناء فلسطينيين بوساطة أميركية قطرية.وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن المحادثات تهدف لصفقة موسعة لإطلاق سراح الأسرى.من جانبها، قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية إن إسرائيل ستتخذ قرارات صعبة لإتمام صفقة لتبادل الأسرى، والإفراج عنهم قد يتم على مراحل وخلال أيام الهدن.وأردفت القناة أن مفاوضات تجري بين مدير المخابرات الأميركية ورئيس الموساد وأيضا مع الجانب القطري بشأن "الرهائن".وتابعت أن واشنطن تماهت مع موقف إسرائيل برفض وقف إطلاق النار قبل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى.-(وكالات)