السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

محادثات متقدمة لتبادل الأسرى بوساطة أميركية قطرية

أسرى عملية طوفان الأقصى
أسرى طوفان الأقصى

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك محادثات متقدمة لإطلاق الرهائن وسجناء فلسطينيين بوساطة أميركية قطرية.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن المحادثات تهدف لصفقة موسعة لإطلاق سراح الأسرى.اضافة اعلان
من جانبها، قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية إن إسرائيل ستتخذ قرارات صعبة لإتمام صفقة لتبادل الأسرى، والإفراج عنهم قد يتم على مراحل وخلال أيام الهدن.
وأردفت القناة أن مفاوضات تجري بين مدير المخابرات الأميركية ورئيس الموساد وأيضا مع الجانب القطري بشأن "الرهائن".
وتابعت أن واشنطن تماهت مع موقف إسرائيل برفض وقف إطلاق النار قبل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى.-(وكالات)
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