الجمعة 24 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

محامون أتراك يقدمون نحو 3 آلاف شكوى للجنائية الدولية ضد إسرائيل

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قصف غزة

أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن محامين أتراكاً سيقدمون نحو 3 آلاف شكوى للمحكمة الجنائية الدولية، متهمين إسرائيل بارتكاب جرائم في غزة.

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ونقلت قناة "خبر غلوبال" التركية عن نائبة رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أوزلم زنغين، قولها: "تحدثت للتو مع زملائي عبر الهاتف، وإن مجموعة من محامينا الذين يبلغ عددهم 13 أو 14 محاميا... موجودة الآن في لاهاي مع نحو 3 آلاف شكوى من 13 دولة، موجهة للمحكمة الجنائية الدولية".

 

وأضافت أن "التحضير لتقديم الوثائق الخاصة بما أرتكب في فلسطين للمحكمة في لاهاي قد أنجز، وسيتم رفع الشكوى خلال أسبوع". وكالات 

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