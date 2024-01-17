الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

محاولة توازن.. ما التحديات الأميركية للتعامل مع الحوثيين؟

Untitled-1
أرشيفية
 يصف مراقبون السياسة الأميركية تجاه اليمن، وبالتحديد تجاه الحوثيين، بـ"المترددة"، فملف الأزمة الذي وضع لسنوات على الجانب من طاولة أولويات واشنطن، فتحته إدارة جو بايدن مرتين في غضون 4 سنوات.اضافة اعلان
وفتحت الإدارة الأميركية الملف في الأول لسحب ورقة تصنيف الحوثيين من قائمة الإرهاب، وذلك في شباط(فبراير) من العام 2021، وها هي تفتحه مرة أخرى للعدول عن القرار، الذي يبدو أنها أدركت تبعاته.
ومرت 4 سنوات عن قرار، وصفه مراقبون وقتها، بأنه عربون من واشنطن لطهران، يمهد لعقد صفقة كبرى جديدة مع إيران، ترتبط بملفها النووي والتهدئة في اليمن وملفات إقليمية أخرى.
لكن العدوان على غزة واتساعه في المنطقة غير من التوجهات الأميركية، حيث ذكرت تقارير إعلامية أن واشنطن تستعد لتسمية جماعة الحوثي المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية عالمية.
ويقول خبراء ومحللون إن الدعم الإيراني واصل تدفقه نحو الحوثيين، ومكنهم من صناعة صواريخ محلية، بعيدا عن أعين ومسمع الاستخبارات الأميركية، التي أصبحت وفق تقارير أميركية، لا تمتلك معلومات دقيقة عن تحركات المتمردين ومواقعهم، وكان تركيزها في اليمن ينصب على متابعة تحركات القاعدة.
وتلك واحدة من سلسلة إخفاقات الإدارات الأميركية المتعاقبة، أشار إليها "المجلس الأطلسي"، من بينها تجاهل خطر الحوثيين ورفض دعم جهود التحالف العربي لتحرير مدينة الحديدة الساحلية من قبضة المتمردين، التي تحول ميناؤها إلى نقطة مركزية في عمليات استهداف السفن.
وتحاول الولايات المتحدة تحقيق التوازن بين الموقفين الدفاعي والهجومي عبر مهمة حارس الازدهار لحماية الملاحة الدولية.
وتنتهج الإدارة الأميركية ضربات محدودة على الحوثيين، وصفت بالتأديبية، لكنها غير قادرة على تغيير الوضع.
 وتتجنب أميركا مواجهة مباشرة مع إيران، وكذلك تتجنب الانخراط في صراع قابل للتوسع.
وتاتي التحديات الأميركية قبل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي قد يؤثر على شعبية بايدن المتراجعة أصلا، حسب عدة استطلاعات للرأي.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شركة شحن نرويجية تعلن تعليق عمليات النقل عبر البحر الأحمر

سفن تعلن عدم صلاتها بإسرائيل تفاديا لهجمات الحوثيين

منذ 13 دقيقة
أفراد من جماعة الحوثي

ماذا يعني تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية عالمية؟

منذ 59 دقيقة
طيب علي يتحدث أثناء مؤتمر صحفي عن تورط مسؤولين بريطانيين وإسرائيليين بجرائم حرب

أدلة تؤكد تورطهم.. محامون يكشفون علاقة مسؤولين بريطانيين بحرب غزة

منذ1 ساعة
522118-2

الاحتلال يعلن عن مقتل عسكريين أحدهما ضابط في غزة

منذ4 ساعة
4631781

القسام: قصفنا من جنوب لبنان الجليل الغربي بـ20 صاروخا

منذ4 ساعة
1-1685846

واشنطن تعيد إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

محاكمة إسرائيل في لاهاي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا يسود عدم اليقين في الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

مشكلتنا إدارية وليست مالية

سلامة الدرعاوي |اليوم

ضعف أداء الاقتصاد العالمي وانعكاسه محليا

رعد التل |اليوم

إعمار غزة.. عملية سياسية بشروط

سميح المعايطة |اليوم

ذلك الإصلاح الضروري

مالك العثامنة |اليوم

محور "فيلادلفيا" من جديد

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات | منذ1 ساعة
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات | منذ1 ساعة
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات | منذ1 ساعة
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
 