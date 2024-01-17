محاولة توازن.. ما التحديات الأميركية للتعامل مع الحوثيين؟

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يصف مراقبون السياسة الأميركية تجاه اليمن، وبالتحديد تجاه الحوثيين، بـ"المترددة"، فملف الأزمة الذي وضع لسنوات على الجانب من طاولة أولويات واشنطن، فتحته إدارة جو بايدن مرتين في غضون 4 سنوات.وفتحت الإدارة الأميركية الملف في الأول لسحب ورقة تصنيف الحوثيين من قائمة الإرهاب، وذلك في شباط(فبراير) من العام 2021، وها هي تفتحه مرة أخرى للعدول عن القرار، الذي يبدو أنها أدركت تبعاته.ومرت 4 سنوات عن قرار، وصفه مراقبون وقتها، بأنه عربون من واشنطن لطهران، يمهد لعقد صفقة كبرى جديدة مع إيران، ترتبط بملفها النووي والتهدئة في اليمن وملفات إقليمية أخرى.لكن العدوان على غزة واتساعه في المنطقة غير من التوجهات الأميركية، حيث ذكرت تقارير إعلامية أن واشنطن تستعد لتسمية جماعة الحوثي المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية عالمية.ويقول خبراء ومحللون إن الدعم الإيراني واصل تدفقه نحو الحوثيين، ومكنهم من صناعة صواريخ محلية، بعيدا عن أعين ومسمع الاستخبارات الأميركية، التي أصبحت وفق تقارير أميركية، لا تمتلك معلومات دقيقة عن تحركات المتمردين ومواقعهم، وكان تركيزها في اليمن ينصب على متابعة تحركات القاعدة.وتلك واحدة من سلسلة إخفاقات الإدارات الأميركية المتعاقبة، أشار إليها "المجلس الأطلسي"، من بينها تجاهل خطر الحوثيين ورفض دعم جهود التحالف العربي لتحرير مدينة الحديدة الساحلية من قبضة المتمردين، التي تحول ميناؤها إلى نقطة مركزية في عمليات استهداف السفن.وتحاول الولايات المتحدة تحقيق التوازن بين الموقفين الدفاعي والهجومي عبر مهمة حارس الازدهار لحماية الملاحة الدولية.وتنتهج الإدارة الأميركية ضربات محدودة على الحوثيين، وصفت بالتأديبية، لكنها غير قادرة على تغيير الوضع.وتتجنب أميركا مواجهة مباشرة مع إيران، وكذلك تتجنب الانخراط في صراع قابل للتوسع.وتاتي التحديات الأميركية قبل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي قد يؤثر على شعبية بايدن المتراجعة أصلا، حسب عدة استطلاعات للرأي.-(وكالات)