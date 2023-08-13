محاولة جديدة لوقف حرب السودان.. هل تفلح الحرية والتغيير؟

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السودان- في محاولة جديدة لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ منتصف نيسان (أبريل) الماضي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يترأسها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، يرتقب أن تعقد قوى الحرية والتغيير، اجتماعا للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين المقبل.فقد أوضح المتحدث باسم الحرية والتغيير/المجلس المركزي جعفر حسن عثمان، أن قيادات القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري ستعقد اجتماعا في أديس أبابا، لمناقشة الوضع الإنساني وسبل وقف الحرب.وأضاف في تصريحات مساء أول من أمس أن الاجتماع سيناقش أجندة سياسية لتطوير رؤية لإنهاء الحرب، وعودة المسار المدني الديمقراطي للبلاد، وفق ما نقلت وكالة الأناضول .يشار إلى أن القوى الموقعة على الإطاري هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات من المجتمع المدني، فضلا عن حركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية .وقد تم توقيع هذا الاتفاق في 5 كانون أول (ديسمبر) 2022، بين المكون العسكري وقوى مدنية أبرزها الحرية والتغيير/المجلس المركزي، لبدء عملية سياسية تنتهي باتفاق يحل الأزمة في البلاد.إلا أن المناقشات اللاحقة حول سبل توحيد القوات العسكرية وضم قوات الدعم السريع إلى الجيش أشعلت المواجهة بين البرهان وحميدتي، فغرقت البلاد في أتون اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 3900 شخص على الأقل، كما أجبرت نحو أربعة ملايين آخرين على مغادرة بلداتهم ومنازلهم سواء إلى ولايات أخرى لم تطالها أعمال العنف أو إلى خارج البلاد.فيما لم تنجح عدة مساع إقليمية ومحاولات أممية في تهدئة الصراع. ولقيت عشرات الهدن التي أعلنت سابقا بين الطرفين مصيرا واحدا ألا وهو الفشل، ما دفع العديد من المراقبين للملف السوداني إلى التأكيد أن الطرفين ما زالا متمسكين بمواقفهما، ما يصعب التوصل إلى حل في المدى القريب.ميدانيا قصفت طائرات للجيش السوداني أمس أهدافا تابعة لقوات الدعم السريع بمنطقة الباقير (جنوبي العاصمة الخرطوم)، وفي حين تدور معارك عنيفة بين الجيش وقوات "الحركة الشعبية شمال-جناح عبد العزيز الحلو" بولاية جنوب كردفان؛ طالب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي طرفي النزاع في السودان بوقف الحرب فورا، والدخول في حوار سياسي.وأفادت مصادر عسكرية في الجيش السوداني بأن قواته أطلقت قذائف مدفعية صوب تجمعات الدعم السريع، التي ردت بإطلاق مضاداتها الأرضية في أحياء بري والشاطئ والصفاء (شرقي الخرطوم).وقالت إن الطائرات المسيرة التابعة للجيش استهدفت أيضا تجمعات للدعم السريع في الأحياء القريبة من سلاح المدرعات في العاصمة. وحسب المصادر، فقد استهدفت مسيرات الجيش السوداني أيضا تجمعات لقوات الدعم السريع في حيي العشرة واللاماب (جنوب الخرطوم).وفي ولاية جنوب كردفان، قالت مصادر محلية إن معارك عنيفة وقعت بين الجيش السوداني وقوات "الحركة الشعبية شمال-جناح عبد العزيز الحلو" بمنطقة دلامي (جنوب شرقي الدلنج).وأضافت المصادر أن قوات الحركة الشعبية هاجمت حامية دلامي العسكرية الإستراتيجية ودار قتال عنيف بين الجانبين.وذكرت مصادر سودانية أن قتلى وجرحى سقطوا في نيالا (عاصمة ولاية جنوب دارفور)، نتيجة تجدد القصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع.إلى جانب ذلك، قالت مصادر محلية أن اقتتالا قبليا وقع في دارفور (غربي السودان) أودى بحياة 120 شخصا على الأقل خلال يومين.واندلعت الاشتباكات بين قبيلتي "البني هلبة" (العربية) و"المساليت" (الأفريقية) بولاية غرب دارفور.في هذه الأثناء، طالب حاكم إقليم دارفور طرفي النزاع في السودان بوقف الحرب فورا، والدخول في حوار سياسي، وقال إن الحل السياسي يجب أن يترك للشعب السوداني.ومع استمرار القتال تدهور الوضع الصحي، حيث حذرت الجهات الإغاثية في السودان من اقتراب البلاد أكثر فأكثر من كارثة صحية شاملة.وأعلن المجلس القومي للأدوية والسموم عن إعداد قائمة بالأدوية غير المتوفرة أو التي بها نقص في الإمداد.وناشد هذا المجلس في تعميم صحفي مستوردي الأدوية الاستجابة العاجلة لسد هذا النقص، مؤكدا التزامه بتذليل كافة الصعوبات لتسهيل عملية استيراد الدواء.وكانت منظمة أطباء بلا حدود قالت إن القتال أدى إلى خروج 3 أرباع المؤسسات الصحية من الخدمة، مشيرة إلى أن صراع الجيش والدعم السريع يعيق دخول عناصر الفرق الصحية الأجنبية للبلاد، ويعيق انتقالهم بالداخل في حال دخولهم.ويتبادل الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)– اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال الذي خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، حسب الأمم المتحدة.-(وكالات)